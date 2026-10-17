Học sinh Quảng Trị tìm hướng đi nghề nghiệp, cơ hội du học Đức

Chiều 17.10, tại Đồng Hới (Quảng Trị), hội thảo giáo dục với chủ đề “Định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh biến động: Hiểu năng lực bản thân - Kiến tạo tương lai bền vững” diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục trong nước và Đức.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh của Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Trị, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh.

Hội thảo mở ra định hướng mới cho học sinh Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Tại hội thảo, các diễn giả cho rằng trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, học sinh lớp 11, 12 cần chủ động đánh giá năng lực, sở thích để lựa chọn ngành học phù hợp, thay vì quyết định theo cảm tính.

Ông Dương Văn Trai, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ (Quảng Trị), khuyến khích học sinh cởi mở với những hướng đi mới, chú trọng các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn.

Giới thiệu về cơ hội du học nghề Đức, tiến sĩ Matthias Limbach, Hiệu trưởng Trường Dr. Buhmann Schule & Akademie (CHLB Đức), cho biết mô hình đào tạo nghề kép (Duale Ausbildung) kết hợp kiến thức chuyên môn với thực hành tại doanh nghiệp. Người học còn được trang bị tư duy kinh tế và năng lực quản lý, tạo nền tảng phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Trong khi đó, ông Phan Nhứt An, đại diện Trường Dr. Buhmann Schule & Akademie tại Việt Nam, cung cấp thông tin về môi trường học tập, chế độ hỗ trợ và những yêu cầu chuẩn bị để học sinh thích nghi với cuộc sống tại Đức.

Về ngoại ngữ, tiến sĩ Nguyễn Thành Thịnh, Giám đốc Trung tâm Đức Ngữ DSHi, nhấn mạnh học tiếng Đức không nên chỉ nhằm đạt chứng chỉ B1 mà cần chú trọng khả năng giao tiếp, phản xạ trong môi trường học tập và làm việc thực tế.

Còn bà Nguyễn Như Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Du học nghề HOCO, lưu ý học sinh cần có lộ trình rõ ràng, từ đánh giá năng lực, chuẩn bị tài chính đến hỗ trợ trong quá trình học tập và lập nghiệp tại Đức.

Nhiều câu hỏi của các em học sinh gửi đến chương trình ẢNH: THANH LỘC

Phần hỏi đáp thu hút nhiều câu hỏi về điều kiện tuyển sinh, thu nhập, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, chính sách định cư và lựa chọn ngành học đối với học sinh có học lực trung bình - khá. Các nội dung được đại diện đơn vị tham gia trực tiếp giải đáp.

Em Nguyễn Thị Diệu Linh, học sinh lớp 12 tại Quảng Trị, cho biết hội thảo giúp em hiểu rõ hơn về chương trình du học nghề Đức, đồng thời mở rộng góc nhìn về các ngành đào tạo như quản trị kinh doanh và marketing. Hội thảo góp phần cung cấp thông tin thiết thực, giúp học sinh và phụ huynh có thêm cơ sở cân nhắc lựa chọn sau THPT, hướng đến con đường nghề nghiệp phù hợp với năng lực và mục tiêu lâu dài.

