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Cam, thịt bò, máy pha cà phê: Các đội tuyển mang gì đến World Cup 2026?
Video World Cup 2026

Cam, thịt bò, máy pha cà phê: Các đội tuyển mang gì đến World Cup 2026?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/06/2026 17:29 GMT+7

Từ cá hồi, cam, thịt bò đến 6 tấn thiết bị hậu cần, nhiều đội tuyển đã có những cách chuẩn bị đặc biệt trước hành trình chinh phục World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Bên cạnh sự chuẩn bị chuyên môn, nhiều đội tuyển cũng mang theo những vật dụng và thực phẩm quen thuộc từ quê nhà để phục vụ cầu thủ tại World Cup 2026.

Gây chú ý nhất là đội tuyển Na Uy. Trở lại World Cup sau 28 năm, đội bóng Bắc Âu mang sang Mỹ khoảng 300 kg cá hồi, 116 kg pho mát và 6.000 quả cam. Liên đoàn Bóng đá Na Uy còn cử 3 đầu bếp đi cùng đội để chuẩn bị các bữa ăn cho Haaland và đồng đội.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) dự kiến vận chuyển khoảng 900 kg thịt bò sang Mỹ. Đây là loại thực phẩm gắn liền với các bữa tiệc nướng quen thuộc của đội tuyển Argentina.

Cam, thịt bò, máy pha cà phê: Các đội tuyển mang gì đến World Cup 2026?

Đội tuyển Pháp lại mang theo tới 6 tấn trang thiết bị, bao gồm khoảng 1.000 bộ trang phục thi đấu, dụng cụ tập luyện, thiết bị hồi phục thể lực và nhiều vật dụng sinh hoạt. Hậu vệ Jules Kounde thậm chí còn mang theo một chiếc máy chơi game PlayStation đời đầu để giải trí.

Đội tuyển Brazil cũng tạo dấu ấn đặc biệt khi chuyên cơ chở toàn đội hạ cánh xuống sân bay Newark Liberty ở bang New Jersey trong khung cảnh cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Nhiều người xem đây là một điềm lành cho hành trình chinh phục chức vô địch World Cup thứ 6 của Selecao.

Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti sẽ ra quân gặp đội tuyển Ma Rốc ngày 13.6. Đáng chú ý, Brazil mang đến World Cup 2026 tới 15 cầu thủ từng tham dự World Cup 2022 tại Qatar - số lượng cầu thủ trở lại nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển này, theo FIFA.

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