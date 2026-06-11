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World Cup 2026 ngập rắc rối visa trước giờ khai mạc, Chủ tịch FIFA lên tiếng
Video World Cup 2026

World Cup 2026 ngập rắc rối visa trước giờ khai mạc, Chủ tịch FIFA lên tiếng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/06/2026 11:56 GMT+7

Những tranh cãi liên quan đến thị thực, vé dành cho cổ động viên Iran và vụ trọng tài Somalia bị từ chối nhập cảnh đang phủ bóng lên World Cup 2026 ngay trước ngày khai mạc.

Chỉ ít giờ trước lễ khai mạc World Cup 2026, FIFA phải đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến nhập cư và thị thực, nổi bật là việc trọng tài người Somalia Omar Abdulkadir Artan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ và cổ động viên Iran mất quyền tiếp cận lượng vé được phân bổ cho đội tuyển quốc gia.

Phát biểu tại Mexico City ngày 10.6, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết FIFA đang phối hợp với các nước đăng cai để xử lý các vấn đề phát sinh, nhưng không thể can thiệp vào quyết định nhập cư của chính phủ.

World Cup 2026 ngập rắc rối visa trước giờ khai mạc, Chủ tịch FIFA lên tiếng

"Điều xảy ra với ông Omar Artan là đáng tiếc. Nhưng chúng tôi không kiểm soát mọi thứ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để tìm giải pháp", Chủ tịch FIFA nói.

Artan, Trọng tài xuất sắc nhất châu Phi năm 2025, lẽ ra trở thành người Somalia đầu tiên làm nhiệm vụ tại World Cup nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) cho biết lượng vé dành cho cổ động viên đội tuyển Iran đã bị thu hồi chỉ vài ngày trước giải đấu. FIFA cho biết đang làm việc với phía Iran để tìm giải pháp.

Dù vậy, ông Infantino khẳng định không hối tiếc khi lựa chọn Mỹ là một trong các quốc gia đăng cai World Cup 2026.

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