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Giáo viên biểu tình trước thềm World Cup, Mexico đối mặt thêm tranh cãi về linh vật không chính thức
Video World Cup 2026

Giáo viên biểu tình trước thềm World Cup, Mexico đối mặt thêm tranh cãi về linh vật không chính thức

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/06/2026 13:45 GMT+7

Không khí trước World Cup 2026 tại Mexico trở nên căng thẳng khi giáo viên xuống đường biểu tình gần sân đấu, trong khi việc sử dụng loài kỳ giông axolotl làm biểu tượng quảng bá cũng gây nhiều tranh cãi.

Trước ngày khai mạc World Cup 2026, Mexico đối mặt với nhiều vấn đề ngoài sân cỏ khi các cuộc biểu tình của giáo viên tiếp diễn tại Mexico City và tranh cãi về việc sử dụng kỳ giông axolotl làm biểu tượng quảng bá cho thành phố ngày càng gia tăng.

Ngày 9.6, cảnh sát Mexico đã chặn đoàn tuần hành của giáo viên hướng về sân CDMX. Theo Công đoàn Điều phối Quốc gia Người lao động Giáo dục (CNTE), cuộc biểu tình nhằm thúc đẩy đối thoại với chính phủ về lương hưu, tiền lương và cải cách giáo dục.

Giáo viên biểu tình trước thềm World Cup, Mexico đối mặt thêm tranh cãi về linh vật không chính thức

Trong khi đó, việc sử dụng hình ảnh kỳ giông axolotl để quảng bá World Cup cũng gây tranh cãi. Loài lưỡng cư đặc hữu của Mexico này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng do đô thị hóa và ô nhiễm môi trường.

Theo các nhà khoa học, họ không ghi nhận bất kỳ cá thể axolotl hoang dã nào trong 2 năm qua. Nhiều chuyên gia môi trường cho rằng việc quảng bá hình ảnh loài vật này đang làm lu mờ thực trạng bảo tồn đáng báo động.

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