Campuchia 'nắn dòng' kênh đào Phù Nam Techo

Thiết bị xây dựng hạng nặng tại lễ khởi công xây giai đoạn 2 dự án kênh đào Phù Nam Techo ở tỉnh Takeo hồi tháng 4 ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 21.10 đưa tin chính quyền tỉnh Takeo (Campuchia) vừa điều chỉnh hướng tuyến kênh đào Phù Nam Techo, dỡ bỏ 19 cột mốc và lắp đặt 142 cột mốc mới nhằm giảm thiểu tác động của dự án đối với người dân.

Tỉnh trưởng Takeo Vei Samnang dẫn đầu các quan chức thị sát và lắp đặt các cột mốc tại huyện Angkor Borei hôm 19.10. Ông cho biết các điều chỉnh này nằm trong quy trình tái định tuyến luồng đường thủy nhằm giảm thiểu tác động đến cộng đồng.

Theo ông, tổng cộng 142 cột mốc mới đang được lắp đặt, trong khi 19 cột mốc hiện có sẽ được dỡ bỏ để phù hợp với tuyến đường thủy đã được điều chỉnh.

Ông Samnang lưu ý rằng đội ngũ kỹ thuật đã thực hiện công việc theo đúng các tiêu chuẩn, đồng thời cảm ơn người dân đã ủng hộ dự án mà theo ông sẽ mang lại những lợi ích kinh tế cho Campuchia.

Tỉnh trưởng Takeo chỉ đạo các đội ngũ đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các cột mốc, đồng thời đảm bảo vị trí đặt cột mốc phải chính xác.

Người phát ngôn Bộ Giao thông và Công chính Campuchia Phorn Rim cho biết các điều chỉnh này nằm trong giai đoạn 2, bao gồm các tỉnh Kampot, Kep, Takeo và Kandal.

Công việc tại Kep và Kampot đã hoàn tất, trong khi phần việc tại Takeo dự kiến sẽ hoàn thành trước khi các đội ngũ chuyển sang thực hiện tại Kandal.

Ông Rim cho biết chính phủ dự định bắt đầu thi công và triển khai máy móc dọc theo đoạn thứ 2 khi mực nước sông rút xuống vào cuối năm nay. Công việc sẽ được tiến hành đồng thời tại 11 địa điểm, bắt đầu từ khu vực gần sông Bassac ở tỉnh Kandal, sau đó mở rộng về phía các tỉnh Takeo, Kampot và Kep.

Tuyến kênh đào Phù Nam Techo có thiết kế dài 180 km đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, trong đó khoảng 58 km chạy qua tỉnh Takeo. Các quan chức đã hoàn tất việc cắm 540 cột mốc ranh giới đất đai dọc hai bên kênh tại tỉnh này. Năm ngoái, họ cũng đã hoàn thành công tác xác minh tọa độ và lắp đặt 232 cột mốc tại tỉnh Kandal.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã khởi động dự án kênh đào Phù Nam Techo vào ngày 5.8.2024 tại Kandal. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1,7 tỉ USD, được thực hiện theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.