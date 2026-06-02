Campuchia vừa tiến hành chiến dịch triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến

Các chiến dịch mới nhất, được thực hiện tại Phnom Penh, Svay Rieng, Preah Sihanouk và Banteay Meanchey, nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ Campuchia trong việc triệt phá các hoạt động lừa đảo trực tuyến đe dọa an ninh quốc gia, an toàn công cộng và uy tín của nước này.

Giới chức Campuchia vừa kết thúc chiến dịch nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo trực tuyến khả nghi, kiểm tra 81 địa điểm ở thủ đô Phnom Penh Ảnh: Chụp màn hình Khmertimeskh.com

Tại Phnom Penh, nhà chức trách đã kiểm tra 80 địa điểm trong ngày 31.5, bao gồm các khu chung cư, căn hộ, khu nhà ở, nhà nghỉ và khách sạn. Phát ngôn viên chính quyền thủ đô Phnom Penh Dor Samphors cho hay các cuộc kiểm tra nhắm vào những địa điểm nghi ngờ có hoạt động lừa đảo trực tuyến trong khi thực thi một nghị định mới của chính phủ về quản lý an ninh trong các khu dân cư.

Trong chiến dịch kéo dài một ngày, các quan chức đã kiểm tra nơi ở của 1.354 người nước ngoài, phát hiện 16 người không có hộ chiếu.

Giới chức cho hay các nhà điều tra không phát hiện dấu hiệu lừa đảo trực tuyến tại thời điểm kiểm tra, nhưng đã tìm thấy thiết bị điện tử đáng ngờ tại một số địa điểm.

Campuchia bắt 30 cảnh sát mưu toan đánh cắp bằng chứng lừa đảo

Tại quận Russey Keo, cuộc kiểm tra tại các khu nhà ở đã phát hiện 317 điện thoại di động và hơn 40 máy tính. Không tìm thấy nghi phạm nào tại hiện trường.

Các hoạt động truy quét nạn lừa đảo trực tuyến cũng diễn ra bên ngoài Phnom Penh. Tại tỉnh Svay Rieng, quân cảnh đã đột kích một khu nhà cho thuê ở thành phố Bavet vào ngày 30.5, bắt giữ 45 nghi phạm và thu giữ điện thoại di động, hộ chiếu, thẻ SIM, thẻ ngân hàng Trung Quốc và giấy phép lao động.

Còn tại tỉnh Preah Sihanouk, nhà chức trách đã kiểm tra một biệt thự và tịch thu 38 máy tính cùng 50 điện thoại di động, đồng thời bắt giữ 20 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, Pakistan và Campuchia, theo Khmer Times.