Cần 275 tỉ USD để đóng lớp tàu chiến của Tổng thống Trump

Hình ảnh lớp tàu chiến Mỹ được đặt theo tên ông Trump ảnh: Naval Sea Systems Command

Báo The Hill hôm 6.8 dẫn báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) tính toán được chiếc đầu tiên của lớp tàu chiến Mỹ là USS Defiant dự kiến cần khoảng 23,4 tỉ USD để đóng, với những tàu tiếp theo cần dự trù kinh phí khoảng 18 tỉ USD/chiếc.

Theo kế hoạch, USS Defiant có thể mất khoảng 8 năm hoặc lâu hơn mới hoàn thành.

Lớp tàu mới được Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 12.2025. Ban đầu, tàu được thiết kế chạy bằng động cơ tuabin khí, loại đang trang bị cho các tuần dương hạm và tàu khu trục của Hải quân Mỹ.

Sau đó, ông Trump tuyên bố lớp tàu chiến mới sẽ được trang bị lò phản ứng hạt nhân.

"Những tàu này sẽ là các chiến hạm nhanh nhất, lớn nhất và mạng hơn gấp 100 lần bất kỳ tàu chiến nào từng được đóng", chủ nhân Nhà Trắng cho biết, thêm rằng mỗi tàu sẽ có lượng choán nước hơn 30.000 tấn.

Trong dự thảo ngân sách năm sau, Hải quân Mỹ xin kinh phí 377 tỉ USD, trong đó gần 66 tỉ USD chi cho hoạt động đóng tàu.

Tổng thống Trump đặt mục tiêu khởi động việc đóng tàu chiến mới vào năm 2025, mốc thời gian theo các chuyên gia trong ngành cho rằng không khả thi.

Ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, trụ sở ở Washington), cho rằng riêng khâu thiết kế đã mất nhiều năm, và chính quyền tương lai ở Washington hoàn toàn có thể hủy bỏ chương trình trước khi con tàu đầu tiên được hạ thủy.