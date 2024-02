Cán bộ bưu điện chiếm đoạt tiền trợ cấp của người dân

Trưa 29.2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an H.Yên Lập (Phú Thọ) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Trang (30 tuổi, trú H.Yên Lập) về tội tham ô tài sản.



Công an tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với Phạm Thị Trang CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Trang là cán bộ hợp đồng của Bưu điện H.Yên Lập. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với Trang đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND H.Yên Lập phê chuẩn.

Bước đầu, Công an H.Yên Lập xác định, từ tháng 1 - 9.2023, Trang được Bưu điện H.Yên Lập giao cấp phát tiền cho người dân trong diện được hưởng chính sách xã hội trên địa bàn xã Ngọc Đồng (H.Yên Lập). Lợi dụng điều này, Trang đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt 37,8 triệu đồng là tiền trợ cấp hàng tháng của 47 người.

Công an H.Yên Lập đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.