Cán bộ kiểm tra không chỉ làm nhiệm vụ 'tìm vi phạm'

Chiều 16.7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.

Hội nghị có sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, và anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cùng các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Hội nghị bàn nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hội nghị xác lập những nền tảng cơ bản về nguyên tắc, chế độ làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn trong toàn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: BTC

Theo chương trình, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XIII; Chương trình làm việc toàn khóa; Thông báo phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; Báo cáo công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đề nghị các đại biểu tập trung góp ý để hoàn thiện quy chế theo hướng rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời phân tích những tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đơn thư thời gian qua để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Người làm công tác kiểm tra phải dũng cảm đối diện với khó khăn

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Đoàn. Anh Bùi Quang Huy khẳng định đây là phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thiết yếu để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Đoàn. Nếu không có kiểm tra, giám sát chặt chẽ, các kế hoạch và hành vi lãnh đạo sẽ không thể thực hiện đầy đủ, dẫn đến suy giảm sức mạnh tổ chức.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: BTC

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu đội ngũ cán bộ kiểm tra cần hội tụ những phẩm chất đạo đức cao quý: tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, khách quan, công tâm và đặc biệt là phải trong sạch.

"Cán bộ kiểm tra không chỉ làm nhiệm vụ "tìm vi phạm" mà quan trọng hơn, phải là người phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tốt, đồng thời đóng vai trò "người gác đền" ngăn ngừa các khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa", anh Bùi Quang Huy nói.

Bên cạnh đó, anh Bùi Quang Huy đặc biệt lưu ý về phương pháp làm việc. Công tác kiểm tra phải thấu tình đạt lý, hiểu rõ hoàn cảnh thực tế của đơn vị và cá nhân. Mục tiêu cuối cùng không phải là kỷ luật, mà là giúp cán bộ nhận thức đúng, sửa chữa sai lầm, từ đó khơi dậy động lực phấn đấu, tránh tình trạng "thui chột" tinh thần làm việc sau khi bị kiểm tra.

"Người làm kiểm tra cần trang bị kỹ năng giao tiếp tâm lý, dũng cảm đối diện với khó khăn, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh, không dung túng cho cái sai", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.