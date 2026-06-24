Nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn

Sáng 24.6, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII.

Triển khai hiệu quả nhiều chương trình

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Anh Nguyễn Tường Lâm báo cáo tại đại hội ẢNH: ĐINH HUY

Trong nhiệm kỳ, nhiều nghị quyết, chương trình, đề án quan trọng liên quan đến giáo dục lý tưởng cách mạng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã được triển khai hiệu quả.

Báo cáo cũng ghi nhận Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã ban hành nhiều chương trình hành động, kết luận và hướng dẫn nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Ban Chấp hành; đồng thời tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn cơ sở, thực hiện tốt công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò nòng cốt chính trị đối với các tổ chức hội, đội.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: ĐINH HUY

Đối với Ban Bí thư T.Ư Đoàn, nhiệm kỳ qua đánh dấu nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng linh hoạt, sát cơ sở và thích ứng với tình hình mới. Đặc biệt, Ban Bí thư đã chủ động chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, tổ chức hội nghị trực tuyến, triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tương tác với đoàn viên, thanh niên.

Anh Lâm cũng cho biết các Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn, gắn với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại đại hội ẢNH: ĐINH HUY

"Trong nhiệm kỳ, đội ngũ Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tiếp tục khẳng định được năng lực và bản lĩnh chính trị. Không ít đồng chí đã được luân chuyển, bổ nhiệm vào các vị trí công tác tương đương hoặc cao hơn trong hệ thống chính trị, qua đó bổ sung nguồn cán bộ trẻ, có phẩm chất và năng lực cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp.

Điều này thể hiện rõ hiệu quả của công tác quy hoạch, đào tạo, rèn luyện cán bộ trong tổ chức Đoàn, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực toàn diện của đội ngũ Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn", anh Lâm khẳng định.

Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn

Báo cáo đánh giá Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII đã duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đa số Ủy viên Ban Chấp hành giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm và tích cực học tập nâng cao trình độ.

Đại biểu tham dự đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như: một số Ủy viên Ban Chấp hành chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở một số lĩnh vực còn chậm; hiệu quả chuyển đổi số chưa đạt như kỳ vọng; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng thanh thiếu nhi có thời điểm chưa kịp thời.

Từ thực tiễn nhiệm kỳ XII, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ; bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và nhu cầu của thanh thiếu nhi; tăng cường tham mưu, huy động nguồn lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo; đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Đại biểu mang sức trẻ đến Đại hội Đoàn toàn quốc ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII khẳng định quyết tâm tiếp thu ý kiến của đại hội, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.



