Cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải giữ '3 gần', '5 phải', '4 không'

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính T.Ư Lê Minh Trí; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thị Thu Hà; đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành T.Ư, Quốc hội và TP.Hà Nội cùng đông đảo nhân dân Cụm 1, P.Ba Đình.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu và nhân dân ôn lại lịch sử 95 năm ngày truyền thống MTTQ VN, vị trí, vai trò của MTTQ VN trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Chung vui với người dân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư Cụm số 1, P.Ba Đình. Chia sẻ về những thành tựu nổi bật của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dự kiến tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 8%, GDP bình quân đầu người ước đạt 5.000 USD. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt hơn 2,1 triệu tỉ đồng, bằng 109,1% dự toán năm và tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô GDP ước đạt khoảng 510 tỉ USD. Dự báo năm 2025 đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đối ngoại ngày càng hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thăm các gian hàng OCOP tại ngày hội Ảnh: TTXVN

Đối với TP.Hà Nội, dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn chiếm khoảng 8 - 10% GDP cả nước. Thu ngân sách thuộc tốp 2 địa phương có đóng góp ngân sách lớn nhất (cùng với TP.HCM), chiếm khoảng 26% tổng thu ngân sách cả nước. Năm 2025, thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu phát triển với các kết quả tích cực, dự kiến đạt 23/24 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 2 chỉ tiêu quan trọng đều vượt kế hoạch là GRDP bình quân đầu người và tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. "Thành tích này có sự đóng góp quan trọng của 126 xã, phường của thủ đô, đặc biệt là sự đóng góp của P.Ba Đình", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết từ nay đến cuối năm và đầu năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội VN (6.1.1946 - 6.1.2026), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị TP.Hà Nội tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội thành phố vừa qua; từng bước giải quyết dứt điểm 4 vấn đề: ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

MTTQ các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo chỉ đạo rất cụ thể, sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm là: Cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải giữ "3 gần": gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; "4 không": không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu MTTQ P.Ba Đình tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phát huy vai trò tự quản của nhân dân, xây dựng địa bàn "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn", gắn kết chặt chẽ với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"... phấn đấu phường không có tệ nạn xã hội, không sử dụng, mua bán thuốc lá điện tử, ma túy, người vi phạm pháp luật. Chủ động, thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết, Chủ tịch Quốc hội lưu ý thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".

Cùng với đó là đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, phong trào "Bình dân học vụ số", "Học tập suốt đời"; chăm lo cho gia đình người có công với nước; vận động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo đã trao quà tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn Cụm 1, P.Ba Đình, TP.Hà Nội.