Cán bộ Mặt trận phải thường xuyên bám sát thực tiễn cơ sở

Chiều 16.7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ trì hội nghị có bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và các phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ

Phát biểu kết luận hội nghị, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bà Hà Thị Nga cho biết, toàn cơ quan đã nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Tuy nhiên, các ban, đơn vị cần nghiên cứu kỹ những hạn chế đã được chỉ ra để xây dựng kế hoạch khắc phục ngay trong những tháng cuối năm.

Bà Hà Thị Nga phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: PHAN LINH

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, bà Hà Thị Nga cho rằng, tư duy đổi mới vẫn là điểm còn hạn chế của cơ quan. Trong bối cảnh hệ thống Mặt trận ở địa phương đang tích cực thích ứng với yêu cầu mới, cơ quan T.Ư càng phải đi đầu trong đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nghiên cứu sâu các chủ trương, nghị quyết của Đảng và tham mưu những giải pháp có tính chiến lược.

Phải thường xuyên bám sát thực tiễn cơ sở

Đặc biệt, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thường xuyên bám sát thực tiễn cơ sở, coi đây là yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược.

Cơ quan T.Ư không chỉ làm tốt vai trò nghiên cứu, hoạch định chính sách mà còn phải theo dõi sát quá trình triển khai các chủ trương, chỉ đạo tại địa phương để đánh giá hiệu quả thực hiện, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Trên cơ sở đó, các ban, đơn vị chủ động tham mưu Ban Thường trực điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp, bảo đảm các chủ trương của T.Ư đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Bà Hà Thị Nga trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ẢNH: PHAN LINH

"T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải thật sự là cơ quan định hướng, có tầm chiến lược và đồng thời là cơ quan thường xuyên đeo bám tình hình ở cơ sở, hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở khi gặp khó khăn, vướng mắc", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Bà Hà Thị Nga cũng yêu cầu các ban, đơn vị phát huy tinh thần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu các ban phải nâng cao trách nhiệm quản trị, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm theo tinh thần "7 rõ", đồng thời xây dựng môi trường làm việc đề cao tinh thần đồng trách nhiệm và phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, tạo ra những kết quả thiết thực.