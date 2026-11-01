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    Cận cảnh 4 lô đất ngàn tỉ ở Thủ Thiêm sắp đấu giá

    Cận cảnh 4 lô đất ngàn tỉ ở Thủ Thiêm sắp đấu giá

    Đặng Sinh - Phan Thương
    Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM vừa có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) với tổng mức giá khởi điểm cho 4 lô là 16.665 tỉ đồng.

    Đây cũng là 4 lô đất từng được đấu giá thành công với mức trúng kỷ lục hơn 37.000 tỉ đồng hồi cuối năm 2021, nhưng sau đó các doanh nghiệp trúng đấu giá đã bỏ cọc.

    Cận cảnh 4 lô đất ngàn tỉ ở Thủ Thiêm sắp đấu giá

    Cụ thể, các lô đất gồm:

    1. Lô đất 1.K3.5.HH có diện tích hơn 10.000 m²

    Giá khởi điểm: Hơn 10.198 tỉ đồng.

    Được quy hoạch phát triển công trình hỗn hợp gồm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%.

    Các chỉ tiêu quy hoạch gồm: tầng cao tối đa 25 tầng, chiều cao tối đa 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

    2. Lô đất 1.K3.1.OD có diện tích 8.568,1 m²

    Giá khởi điểm: Hơn 2.632 tỉ đồng. 

    Lô đất được quy hoạch xây dựng nhà ở cao tối đa 10 tầng, chiều cao tối đa 40 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần và quy mô dân số tối đa 1.067 người.

    3. Lô đất 1.K3.4.HH có diện tích 6.446,0 m²

    Giá khởi điểm: Hơn 2.091 tỉ đồng. 

    Được quy hoạch phát triển công trình hỗn hợp gồm nhà ở và dịch vụ, cao tối đa 6 tầng; chiều cao tối đa 24 mét; hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần; quy mô dân số tối đa 608 người.

    4. Lô 1.K3.3.HH có diện tích 5.009,1 m²

    Giá khởi điểm: hơn 1.744 tỉ đồng. 

    Lô đất được quy hoạch phát triển tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, với quy mô dân số khoảng 811 người.

    Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 27.10.2026 đến ngày 11.11.2026.

    Việc đấu giá sẽ được thực hiện trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an vào ngày 27.11.2026.

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