Cận cảnh bến thuyền du lịch 8,3 tỉ đồng bỏ hoang bên đầm Cầu Hai ở Huế

Thời gian gần đây, Thanh Niên nhận được phản ánh của người dân về việc bến thuyền du lịch Đá Bạc (xã Phú Lộc, thành phố Huế) đang trong tình trạng xuống cấp, nhếch nhác vì bỏ hoang nhiều năm.

Bến thuyền du lịch Đá Bạc (xã Phú Lộc) nhìn từ trên cao sau hơn 2 năm hoàn thành nhưng chưa chính thức đi vào hoạt động ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận, công trình bao gồm: khu nhà điều hành, phòng bán vé, cầu tàu là con đường dẫn dài ra đầm Cầu Hai và hệ thống sân bãi, bồn hoa, điện chiếu sáng… được đầu tư khang trang. Thế nhưng, hơn 2 năm nay, công trình này vẫn nằm im lìm, không hoạt động nên rơi vào cảnh nhếch nhác vì cỏ dại.

Khu nhà điều hành và bán vé của dự án hiện trong cảnh đóng cửa, im lìm giữa không gian rộng lớn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại một số vị trí ở khu nhà dịch vụ đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, gương kính rơi vỡ, cỏ dại mọc um tùm quanh công trình, phủ kín các bậc thềm dẫn lên xuống. Các bồn hoa trung tâm và ven sân cũng xuất hiện cỏ dại do không gian đầu tư mới nhưng thiếu sự chăm sóc.

Cỏ dại mọc um tùm bao quanh các bậc thềm dẫn lên xuống tại khu vực nhà dịch vụ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cỏ dại bao phủ 2 bên tường, bồn hoa, trụ điện chiếu sáng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Gương kính tại khu vực dịch vụ bị vỡ, hư hỏng nhưng chưa được khắc phục ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên trong công trình đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài không được chăm sóc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các bồn hoa trung tâm và ven sân bị cỏ dại phủ kín ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chia sẻ về thực trạng này, bà T.T.H (người dân địa phương), cho biết: "Ban đầu họ làm bến thuyền cho dịch vụ du thuyền tham quan trên đầm phá. Tuy nhiên từ khi xây xong bến (năm 2024), đến nay đã hơn 2 năm rồi vẫn chưa có thuyền hoạt động. Tôi ở gần đây thấy bẩn thì tự bỏ sức dọn dẹp, vì khu vực này nhiều khách dọc đường ghé nghỉ mát, ngắm cảnh".

Theo tìm hiểu, bến thuyền cây đa Đá Bạc thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Bến thuyền là thành phần dự án có tổng mức đầu tư hơn 113 tỉ đồng, gồm 3 gói thầu, triển khai từ năm 2022. Riêng bến thuyền Đá Bạc được đầu tư từ năm 2022 và hoàn thành năm 2024, trị giá tài sản hơn 8,34 tỉ đồng.

Dù đã hoàn thành công trình 2 năm nhưng bến thuyền vẫn im lìm, chưa đi vào hoạt động ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án này hiện đã được bàn giao cho UBND xã Phú Lộc quản lý ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công trình vốn được kỳ vọng là nơi đón tiếp, cung cấp dịch vụ, giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương, phục vụ hoạt động du lịch đường thủy trên đầm Cầu Hai. Thế nhưng, trái với kỳ vọng ban đầu, sau khi hoàn thành trong năm 2024, bến thuyền chưa được đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, rơi vào cảnh bỏ hoang suốt 2 năm qua.

Chiều 16.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết thời gian gần đây, công trình này đã được bàn giao về địa phương quản lý. Sau khi tiếp nhận, UBND xã Phú Lộc đã xây dựng phương án khai thác bến thuyền cây đa Đá Bạc.

Theo quyết định ban hành tháng 11.2026, địa phương phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản. Theo đó, khu nhà trưng bày, bán vé và sân lát gạch được cho thuê trong thời hạn 5 năm, phục vụ kinh doanh ẩm thực, giải khát, chụp ảnh lưu niệm và giới thiệu sản phẩm địa phương. Phần diện tích còn lại dành cho dịch vụ du lịch và giao thông đường thủy dân sinh, sinh hoạt cộng đồng.

