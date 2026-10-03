Cận cảnh công trường nâng cấp hồ Kẻ Gỗ

Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ do Bộ NN-MT triển khai với tổng mức đầu tư hơn 350 tỉ đồng, chính thức khởi công từ tháng 12.2024. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành sau 18 tháng thi công. Tuy nhiên, do những diễn biến bất lợi của thời tiết, tiến độ dự án đã được gia hạn đến cuối tháng 10.2026.