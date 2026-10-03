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    Thời sựDân sinh

    Cận cảnh công trường nâng cấp hồ Kẻ Gỗ

    Phạm Đức
    Phạm Đức
    Sau thời gian dài gặp bất lợi do thời tiết, dự án sửa chữa, nâng cấp hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), với tổng vốn đầu tư hơn 350 tỉ đồng đang bước vào giai đoạn nước rút, đạt hơn 97% khối lượng và chuẩn bị về đích vào cuối tháng này.
    Cận cảnh dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ hơn 350 tỉ đồng sắp về đích - Ảnh 1.

    Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ do Bộ NN-MT triển khai với tổng mức đầu tư hơn 350 tỉ đồng, chính thức khởi công từ tháng 12.2024. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành sau 18 tháng thi công. Tuy nhiên, do những diễn biến bất lợi của thời tiết, tiến độ dự án đã được gia hạn đến cuối tháng 10.2026.

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Cận cảnh dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ hơn 350 tỉ đồng sắp về đích - Ảnh 2.

    Dự án do liên danh các nhà thầu gồm Công ty CP xây dựng 47, Công ty CP Lilama 10 và Công ty CP xây dựng 465 thi công. Các hạng mục chính gồm: sửa chữa, nâng cấp đập chính; xây mới tràn xả lũ, nhà điều hành; nâng cấp hệ tràn Dốc Miếu và đê quây.

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Cận cảnh dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ hơn 350 tỉ đồng sắp về đích - Ảnh 3.

    Theo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 (Bộ NN-MT), tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ dự án đã hoàn thành hơn 97% tổng khối lượng công việc.

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Cận cảnh dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ hơn 350 tỉ đồng sắp về đích - Ảnh 4.

    Những ngày qua, tận dụng thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Cận cảnh dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ hơn 350 tỉ đồng sắp về đích - Ảnh 5.

    Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Xuân Diệu, Phó chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty CP xây dựng 47, cho hay, đơn vị này đảm nhiệm thi công gói thầu trị giá 160 tỉ đồng, gồm xây mới tràn xả lũ và nâng cấp thân đập chính, đập phụ. Đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành, đạt khối lượng khoảng 97%.

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Cận cảnh dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ hơn 350 tỉ đồng sắp về đích - Ảnh 6.

    Hạng mục tràn xả lũ mới của hồ Kẻ Gỗ lộ rõ hình hài rất kiên cố

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Cận cảnh dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ hơn 350 tỉ đồng sắp về đích - Ảnh 7.

    Hạng mục nâng cấp, sửa chữa tràn Dốc Miếu và xây dựng nhà điều hành cũng sắp hoàn thiện

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Cận cảnh dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ hơn 350 tỉ đồng sắp về đích - Ảnh 8.

    Sau khi hoàn thiện, hồ Kẻ Gỗ sẽ có 2 tràn xả lũ, đảm bảo vận hành an toàn cho công trình và cắt giảm lũ cho hạ du trong mùa mưa lũ.

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Cận cảnh dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ hơn 350 tỉ đồng sắp về đích - Ảnh 9.

    Hồ Kẻ Gỗ được xây dựng từ năm 1976, có dung tích 345 triệu m3, là một trong những công trình thủy lợi quan trọng của Hà Tĩnh. Hồ có nhiệm vụ tưới cho hàng chục nghìn ha đất nông nghiệp, cắt giảm lũ cho vùng hạ du, cấp nước sinh hoạt và góp phần duy trì môi trường sinh thái.

    ẢNH: PHẠM ĐỨC

    Cận cảnh dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ hơn 350 tỉ đồng sắp về đích - Ảnh 10.

    Sau gần 50 năm vận hành, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp. Việc triển khai dự án lần này có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn hồ đập, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh.

    ẢNH: PHẠM ĐỨC


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