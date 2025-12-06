Theo phản ánh của người dân ở xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh), những năm gần đây, mỗi khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn điều tiết nước do mưa lũ, thì khu vực đất đồi trồng keo xung quanh hạ tràn xả lũ Dốc Miếu bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, nhiều diện tích đất trồng keo của người dân bị cuốn trôi và thực trạng này tăng theo từng năm.

Khu vực xả lũ hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu bị sạt lở ẢNH: PHẠM ĐỨC

Mới đây, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28.10 đến ngày 4.11, mặc dù hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng không lớn, cao nhất là 550 m3/giây, nhưng cũng khiến nhiều diện tích đất trồng keo của người dân ở khu vực hạ tràn Dốc Miếu tiếp tục bị sạt lở.

Vùng sạt lở nghiêm trọng nhất là hai bên khu vực cạnh hạ tràn xả lũ Dốc Miếu kéo dài khoảng 700 m ra tới gần sông Ngàn Mọ. Sạt lở khiến cho nhiều diện tích đất, cây cối trôi theo dòng nước.

Khu vực hai bên hạ tràn xả lũ bị khoét sâu, ăn mòn vào đất đồi trồng keo của người dân ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Phạm Công Thức (46 tuổi, ngụ tại thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Duệ) cho biết, gia đình anh có đồi trồng keo nằm cạnh tràn xả lũ Dốc Miếu của hồ Kẻ Gỗ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, mưa lớn kéo dài cộng với hồ Kẻ Gỗ xả tràn khiến đất đồi của gia đình anh bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích trồng keo.

"Gia đình tôi hiện trồng khoảng 6.000 cây keo tại khu vực này, đến nay đã 4 năm tuổi. Những năm gần đây, khu vực đất đồi ở đây liên tục bị sạt lở khiến diện tích ngày càng bị thu hẹp dần, do đất đai bị cuốn trôi", anh Thức lo lắng nói.

Nhiều diện tích đất trồng keo của người dân cạnh hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo anh Thức, anh và người dân có đất đồi trồng keo ở khu vực tràn Dốc Miếu rất mong chính quyền sớm có giải pháp ngăn chặn tình trạng sạt lở tại đây để bảo vệ đất đai, cây trồng cho họ.

Cây keo bị đổ sụp xuống khu vực lòng xả lũ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ cho hay, qua các đợt mưa lũ, tình trạng sạt lở đất, sạt lở bờ sông và vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, sản xuất của người dân. Riêng khu vực sạt lở hai bên hạ tràn hồ Kẻ Gỗ, do khu vực lòng xả này sâu, hai bên là đồi trồng keo dựng đứng nên không tránh khỏi việc sạt lở khi mưa lớn kéo dài và hồ xả tràn.

Sạt lở đất kéo dài từ hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ kéo ra tới gần sông Ngàn Mọ ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Đối với sạt lở vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ, người dân cũng mong muốn xây dựng kè kiên cố hai bên để bảo vệ đất nhưng kinh phí sẽ rất tốn kém, cái này cần nguồn lực từ tỉnh và T.Ư. Hiện tại, xã đang ưu tiên bố trí kinh phí khắc phục các điểm sạt lở bờ sông cạnh nhà dân để bà con yên tâm ổn định cuộc sống", ông Thành nói.