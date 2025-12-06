Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ bị sạt lở nghiêm trọng

Phạm Đức
Phạm Đức
06/12/2025 10:44 GMT+7

Mưa lớn kéo dài cộng với hồ Kẻ Gỗ xả tràn để điều tiết nước, khiến nhiều diện tích đất đồi trồng keo của người dân tại khu vực hạ tràn xả lũ Dốc Miếu bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi đất đai và cây cối.

Theo phản ánh của người dân ở xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh), những năm gần đây, mỗi khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn điều tiết nước do mưa lũ, thì khu vực đất đồi trồng keo xung quanh hạ tràn xả lũ Dốc Miếu bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, nhiều diện tích đất trồng keo của người dân bị cuốn trôi và thực trạng này tăng theo từng năm.

Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ bị sạt lở nghiêm trọng- Ảnh 1.

Khu vực xả lũ hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu bị sạt lở

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Mới đây, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28.10 đến ngày 4.11, mặc dù hồ Kẻ Gỗ xả tràn với lưu lượng không lớn, cao nhất là 550 m3/giây, nhưng cũng khiến nhiều diện tích đất trồng keo của người dân ở khu vực hạ tràn Dốc Miếu tiếp tục bị sạt lở.

Vùng sạt lở nghiêm trọng nhất là hai bên khu vực cạnh hạ tràn xả lũ Dốc Miếu kéo dài khoảng 700 m ra tới gần sông Ngàn Mọ. Sạt lở khiến cho nhiều diện tích đất, cây cối trôi theo dòng nước.

Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ bị sạt lở nghiêm trọng- Ảnh 2.

Khu vực hai bên hạ tràn xả lũ bị khoét sâu, ăn mòn vào đất đồi trồng keo của người dân

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Phạm Công Thức (46 tuổi, ngụ tại thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Duệ) cho biết, gia đình anh có đồi trồng keo nằm cạnh tràn xả lũ Dốc Miếu của hồ Kẻ Gỗ. Trong đợt mưa lũ vừa qua, mưa lớn kéo dài cộng với hồ Kẻ Gỗ xả tràn khiến đất đồi của gia đình anh bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích trồng keo.

"Gia đình tôi hiện trồng khoảng 6.000 cây keo tại khu vực này, đến nay đã 4 năm tuổi. Những năm gần đây, khu vực đất đồi ở đây liên tục bị sạt lở khiến diện tích ngày càng bị thu hẹp dần, do đất đai bị cuốn trôi", anh Thức lo lắng nói.

Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ bị sạt lở nghiêm trọng- Ảnh 3.

Nhiều diện tích đất trồng keo của người dân cạnh hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo anh Thức, anh và người dân có đất đồi trồng keo ở khu vực tràn Dốc Miếu rất mong chính quyền sớm có giải pháp ngăn chặn tình trạng sạt lở tại đây để bảo vệ đất đai, cây trồng cho họ.

Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ bị sạt lở nghiêm trọng- Ảnh 4.

Cây keo bị đổ sụp xuống khu vực lòng xả lũ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ cho hay, qua các đợt mưa lũ, tình trạng sạt lở đất, sạt lở bờ sông và vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, sản xuất của người dân. Riêng khu vực sạt lở hai bên hạ tràn hồ Kẻ Gỗ, do khu vực lòng xả này sâu, hai bên là đồi trồng keo dựng đứng nên không tránh khỏi việc sạt lở khi mưa lớn kéo dài và hồ xả tràn.

Hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ bị sạt lở nghiêm trọng- Ảnh 5.

Sạt lở đất kéo dài từ hạ tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ kéo ra tới gần sông Ngàn Mọ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Đối với sạt lở vùng hạ tràn hồ Kẻ Gỗ, người dân cũng mong muốn xây dựng kè kiên cố hai bên để bảo vệ đất nhưng kinh phí sẽ rất tốn kém, cái này cần nguồn lực từ tỉnh và T.Ư. Hiện tại, xã đang ưu tiên bố trí kinh phí khắc phục các điểm sạt lở bờ sông cạnh nhà dân để bà con yên tâm ổn định cuộc sống", ông Thành nói.

Tin liên quan

3 ngày mưa lớn, 7 tỉnh miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

3 ngày mưa lớn, 7 tỉnh miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao gây ra mưa lớn liên tục trong 3 ngày vừa qua, khiến 7 tỉnh miền Trung hôm nay có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh Hồ Kẻ Gỗ Xả lũ Sạt lở Cuốn Trôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận