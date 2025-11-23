Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ

Phạm Đức
Phạm Đức
23/11/2025 17:23 GMT+7

Sau khi hồ Kẻ Gỗ đóng cửa xả tràn, người dân ở xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) rủ nhau thả lưới, bắt được rất nhiều loài cá nước ngọt. Có người còn may mắn bắt được con cá leo 'khủng', nặng hơn 10 kg.

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ- Ảnh 1.

Bắt đầu từ chiều 22.11, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh ngưng việc vận hành xả lũ hồ Kẻ Gỗ ở tràn Dốc Miếu. Hay tin, nhiều người dân ở vùng hạ du xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) đã mang theo lưới, thuyền tới khu vực hồ nước phía dưới cửa tràn để đánh bắt cá

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ- Ảnh 2.

Theo người dân nơi đây, khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn, một lượng cá nước ngọt theo dòng chảy đã thoát được ra bên ngoài. Sau khi cửa tràn bị đóng, một số loài cá bị mắc kẹt tại khu vực ngay bên dưới cửa tràn xả. Tận dụng cơ hội này, người dân dùng lưới để tiến hành đánh bắt cá

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ- Ảnh 3.

Lưới vừa thả xuống thì cá đã bị dính rất nhiều

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ- Ảnh 4.

Số cá thoát ra ngoài hồ Kẻ Gỗ khi xả tràn chủ yếu là cá mè, cá trắm, cá leo

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ- Ảnh 5.

Người dân vui mừng vì cá mắc lưới rất nhiều

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ- Ảnh 6.

Trên bờ, rất đông người dân có mặt để thu mua cá

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ- Ảnh 7.

Cá mè là loài cá mà người dân đánh bắt được nhiều nhất. Trung bình mỗi con nặng từ 1 - 4 kg. Cũng có người thả lưới bắt được cá mè nặng gần 10 kg

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ- Ảnh 8.

Đặc biệt trong sáng 23.11, chồng bà Nguyễn Thị Vân (ngụ tại xã Cẩm Duệ) đã may mắn thả lưới bắt được con cá leo "khủng" dài khoảng 1 m, nặng 10,5 kg. Bà Vân cho biết, cá leo là một loại cá da trơn trong họ cá nheo, phổ biến ở các sông, hồ lớn. Loài cá này có thịt chắc, ngọt, ít xương và giàu dinh dưỡng. Theo kinh nghiệm của bà con địa phương, cá leo mà chồng bà vừa bắt được phải sống trong tự nhiên ít nhất 3 năm trở lên mới đạt trọng lượng lớn đến thế. Ngay khi con cá này được đưa lên bờ thì thương lái đã mua với giá 3 triệu đồng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ- Ảnh 9.

Người đàn ông này rất phấn khởi với mẻ cá bắt được

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ- Ảnh 10.

Người dân cho cá vào bao tải, sau đó gánh lên bờ để bán cho thương lái. Do lượng cá bắt được rất nhiều nên giá thành cũng khá rẻ. Trung bình một ngày mỗi người thả lưới bắt được từ 10 - 30 kg cá các loại, thu nhập khoảng 500.000 - 1 triệu đồng. Người dân xem đây như là 'lộc trời', nên hầu như vừa bán vừa cho

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh đánh bắt xả tràn Hồ Kẻ Gỗ
