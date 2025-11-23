Người dân bắt được cá leo dài cả mét dưới tràn hồ Kẻ Gỗ

Đặc biệt trong sáng 23.11, chồng bà Nguyễn Thị Vân (ngụ tại xã Cẩm Duệ) đã may mắn thả lưới bắt được con cá leo "khủng" dài khoảng 1 m, nặng 10,5 kg. Bà Vân cho biết, cá leo là một loại cá da trơn trong họ cá nheo, phổ biến ở các sông, hồ lớn. Loài cá này có thịt chắc, ngọt, ít xương và giàu dinh dưỡng. Theo kinh nghiệm của bà con địa phương, cá leo mà chồng bà vừa bắt được phải sống trong tự nhiên ít nhất 3 năm trở lên mới đạt trọng lượng lớn đến thế. Ngay khi con cá này được đưa lên bờ thì thương lái đã mua với giá 3 triệu đồng

