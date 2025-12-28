Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 người về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Cận cảnh dầu gió 'quốc dân' giả pha bằng hóa chất công nghiệp

Các đối tượng gồm: Nguyễn Phương Hoàn (36 tuổi, chủ mưu), Nguyễn Thị Thanh (35 tuổi, vợ của Hoàn), Bùi Ngọc Trâm (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Kim Châu (20 tuổi) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (20 tuổi, cùng là nhân viên tham gia các công đoạn sản xuất hàng giả).

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 13.12, Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Bình Mỹ kiểm tra hành chính tại căn nhà không số, đường 171, ấp 18.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả bằng hóa chất ẢNH: CACC

Tại đây, tổ công tác phát hiện các đối tượng đang pha trộn hỗn hợp dầu bằng hóa chất trôi nổi không rõ nguồn gốc, không có công dụng, chức năng dược liệu. Hỗn hợp được tạo thành theo tỷ lệ tùy ý, mua qua mạng xã hội, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem, bỏ hộp và đóng màng co để hoàn thiện thành phẩm.