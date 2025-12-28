Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cận cảnh dầu gió 'quốc dân' giả pha bằng hóa chất công nghiệp
Video Thời sự

Cận cảnh dầu gió 'quốc dân' giả pha bằng hóa chất công nghiệp

Trần Duy Khánh - Bích Ngọc
28/12/2025 15:11 GMT+7

Ngày 28.12.2025, Công an TP.HCM cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu gió giả nhãn hiệu Siang Pure Oil.

Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 người về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Cận cảnh dầu gió 'quốc dân' giả pha bằng hóa chất công nghiệp

Các đối tượng gồm: Nguyễn Phương Hoàn (36 tuổi, chủ mưu), Nguyễn Thị Thanh (35 tuổi, vợ của Hoàn), Bùi Ngọc Trâm (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Kim Châu (20 tuổi) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (20 tuổi, cùng là nhân viên tham gia các công đoạn sản xuất hàng giả).

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 13.12, Đoàn kiểm tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Bình Mỹ kiểm tra hành chính tại căn nhà không số, đường 171, ấp 18.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả bằng hóa chất- Ảnh 1.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả bằng hóa chất

ẢNH: CACC

Tại đây, tổ công tác phát hiện các đối tượng đang pha trộn hỗn hợp dầu bằng hóa chất trôi nổi không rõ nguồn gốc, không có công dụng, chức năng dược liệu. Hỗn hợp được tạo thành theo tỷ lệ tùy ý, mua qua mạng xã hội, sau đó sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem, bỏ hộp và đóng màng co để hoàn thiện thành phẩm.

Tin liên quan

Thách thức pháp luật, mua bán chim trời công khai

Thách thức pháp luật, mua bán chim trời công khai

Dù pháp luật đã có những quy định nghiêm ngặt, việc buôn bán chim trời, thú rừng vẫn diễn ra công khai cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực. Từ các “chợ đen” online chỉ cần một cú click chuột, đến những tuyến đường ngoại thành TP.HCM, chim cò, thú rừng bị bày bán, giao dịch ngang nhiên, cho thấy mức xử phạt hiện nay chưa đủ sức răn đe và nguy cơ nhiều loài hoang dã tiếp tục bị tận diệt.

Khám phá thêm chủ đề

dầu gió dầu gió giả dầu gió quốc dân dầu gió Siang Pure Oil dầu gió con ó xưởng dầu gió giả, tin tức TP.HCM hàng giả
