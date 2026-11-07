Cận cảnh di sản 'Ma nhai trên núi Non Nước' vừa được UNESCO vinh danh

Núi Non Nước cao khoảng 100 m, nằm ở ngã ba sông Vân và sông Đáy, thuộc địa bàn P.Hoa Lư. Do nằm ở địa thế trọng yếu, cùng nhiều đường giao thông huyết mạch nên đây là một chứng tích lịch sử, ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Thời kỳ nhà nước Đại Cồ Việt (nhà Đinh - Tiền Lê), núi Non Nước là trạm tiền tiêu của kinh thành Hoa Lư; thời Lê Trung Hưng nơi đây được xây dựng làm kho chứa thóc; thời vua Lê Thánh Tông cho xây dựng hành cung; thời Nguyễn, núi Non Nước là vọng gác tiền tiêu...