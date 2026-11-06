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    Việt Nam có thêm 2 di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương

    Trinh Nguyễn
    Trinh Nguyễn

    Ngày 5.11, tại Jakarta (Indonesia), Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) thông qua việc ghi danh 2 hồ sơ "Văn bia Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên" và "Ma nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình" vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Ủy ban đánh giá 2 hồ sơ đáp ứng các tiêu chí về tính xác thực, toàn vẹn, độc bản, tầm quan trọng và ý nghĩa khu vực; đồng thời có kế hoạch bảo quản, quản lý và tiếp cận khả thi.

    Việt Nam có thêm 2 di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương- Ảnh 1.

    Bia Ma nhai

    ẢNH: T.L CỤC DI SẢN VĂN HÓA

    Cụ thể, "Văn bia Phố Hiến" gồm 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm, có niên đại từ thế kỷ 17 - 20. Được cộng đồng gìn giữ nguyên trạng qua nhiều thế kỷ, di sản là ký ức về một thời kỳ phát triển của Phố Hiến - thương cảng quốc tế tiêu biểu ở châu Á. Các văn bia phản ánh quá trình phát triển đô thị, hoạt động thương mại, giao lưu và tiếp biến văn hóa; là nguồn tư liệu quan trọng về ngoại giao, kinh tế và giao thương hàng hải khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Trong khi đó, "Ma nhai trên núi Non Nước" còn 43 bản khắc trực tiếp trên vách đá, sử dụng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, có niên đại từ thế kỷ 14 - 20. Di sản gồm nhiều thể loại như ngự bút, bia ký, thơ văn, đề từ... do các vị vua, quan, danh nhân, nhà văn hóa, nhà thơ lưu lại và được nghệ nhân khắc trên đá bằng kỹ thuật điêu khắc truyền thống.

    Việt Nam có thêm 2 di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương- Ảnh 2.

    Văn bia Phố Hiến

    ẢNH: T.L CỤC DI SẢN VĂN HÓA

    Các bản khắc phản ánh lịch sử dựng nước, giữ nước của Việt Nam; quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Đông Á qua sự tương tác giữa Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo với tín ngưỡng bản địa, đồng thời góp phần làm sáng tỏ lịch sử văn học Việt Nam trung đại trong dòng chảy văn học chữ Hán ở Đông Á.

    Đến nay, Việt Nam có 13 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, gồm 4 di sản tư liệu trong Danh mục thế giới và 9 di sản tư liệu trong Danh mục khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

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