Cận cảnh iPhone Air mạ vàng đầu tiên chế tác tại Việt Nam

iPhone Air EMERALD gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với sắc xanh ngọc lục bảo tinh khiết kết hợp cùng những điểm nhấn mạ vàng 24K. Khi cầm trên tay, sản phẩm tạo cảm giác khác biệt hoàn toàn so với iPhone Air nguyên bản, vừa giữ được thiết kế mỏng nhẹ, vừa mang lại diện mạo mới lạ và sang trọng.

Chiếc iPhone Air EMERALD được mạ vàng

Ảnh: T.L



Điểm nhấn chính của phiên bản này nằm ở lớp mạ màu xanh Emerald độc quyền do G’Ace phát triển. Dưới ánh sáng, máy có thể chuyển sắc từ xanh ngọc sáng rực đến xanh lục trầm ấm, tạo hiệu ứng như một viên đá quý. Trên tay, mặt lưng và khung viền phản chiếu ánh sáng đa chiều, khiến thiết bị trở thành một vật phẩm thu hút mọi ánh nhìn.

Các chi tiết nhỏ như viền camera, logo táo và nút bấm đều được mạ vàng 24K, nổi bật trên nền xanh Emerald. Quan sát gần, người dùng có thể thấy rõ sự đồng đều trong từng đường cắt, sự liền mạch ở các góc cạnh và độ bóng mịn của bề mặt. Việc kết hợp giữa thép không gỉ, lớp mạ màu và vàng 24K tạo nên tổng thể tinh xảo, hài hòa.

Các chi tiết nhỏ như viền camera, logo táo và nút bấm đều được mạ vàng 24K Ảnh: T.L



Khi cầm trên tay, iPhone Air EMERALD mang lại cảm giác chắc chắn nhờ khung Titanium GR5 nguyên bản, nhưng vẫn giữ độ mỏng nhẹ vốn có của iPhone Air. Bề mặt tấm lưng mới được chế tác bằng vật liệu thép không gỉ cho cảm giác mát tay, trong khi các chi tiết mạ vàng 24K phản chiếu ánh sáng sắc nét. Người dùng dễ dàng nhận ra sự khác biệt so với bản tiêu chuẩn, từ logo đến cụm camera, tất cả đều được hoàn thiện ở mức cao.

Sự xuất hiện của iPhone Air EMERALD không chỉ mang lại trải nghiệm thị giác khác biệt cho người dùng, mà còn đánh dấu một bước tiến mới khi Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu chiếc iPhone Air mạ vàng ra thị trường quốc tế.

iPhone Air EMERALD đang được chào bán với giá 199 triệu đồng

Ảnh: T.L



Theo công bố, iPhone Air EMERALD thuộc bộ sưu tập giới hạn Aurora - Limited 499, và chiếc máy này mang số thứ tự 379/499. Phiên bản EMERALD Mix Classic Gold (xanh Emerald kết hợp chi tiết mạ vàng 24K) có giá 199 triệu đồng. Phiên bản EMERALD 512 GB (xanh Emerald thuần) sẽ có giá 179 triệu đồng.