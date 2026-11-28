Thời sựCận cảnh khu đất thuộc 15 thửa đất ở hồ Sông Ray đang bị thanh traLê Lâm- lelambtn@gmail.com 28/11/2026 14:13 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! UBND thành phố Đồng Nai giao Thanh tra thành phố khẩn trương thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng đối với 15 thửa đất ở hồ Sông Ray. Liên quan vụ 15 thửa đất ở hồ Sông Ray, ngày 25.11, UBND thành phố Đồng Nai đã ra văn bản giao Thanh tra thành phố khẩn trương thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng.Cụ thể, giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, xây dựng tại khu đất diện tích gần 4,37 ha ở khu vực hồ sông Ray (gồm 15 thửa đất 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295, đều thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray)ẢNH: LÊ LÂMNội dung thanh tra tập trung làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, việc sử dụng đất, xây dựng công trình; xác định rõ hạn chế, vi phạm pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có)ẢNH: LÊ LÂMTrên cơ sở kết quả thanh tra, kết luận rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hạn chế, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc chuyển vụ việc vi phạm đến cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luậtẢNH: LÊ LÂMUBND thành phố Đồng Nai nêu rõ trong trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì kịp thời kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luậtẢNH: LÊ LÂMTheo báo cáo của UBND xã Sông Ray, 15 thửa đất này có tổng diện tích 4,37 ha, người được cấp quyền sử dụng đất là bà Trần Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 20.11.2026, bà Trần Thị Thanh Nhàn chỉ sử dụng 13 thửa đất, vì đã thực hiện thủ tục tặng cho 2 thửa đấtẢNH: LÊ LÂMQua kiểm tra, UBND xã Sông Ray xác định 6 thửa đất có công trình xây dựng. Trong đó, nhiều công trình vi phạm. UBND xã Sông Ray sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạmẢNH: LÊ LÂMMột góc hồ Sông Ray. Hồ Sông Ray là hồ chứa nước nhân tạo (hoàn thành năm 2011), nằm trên 2 địa phương là thành phố Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Hồ có diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m², do Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi TP.HCM quản lýẢNH: LÊ LÂM Tin liên quan Đồng Nai xử lý dấu hiệu vi phạm xây dựng 15 thửa đất hồ Sông RayPhát hiện có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng tại hồ Sông Ray, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo UBND xã Sông Ray khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề 15 thửa đất ở hồ Sông Ray Thanh tra UBND thành phố Đồng Nai vi phạm về đất đai xây dựng
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