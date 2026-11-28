Theo báo cáo của UBND xã Sông Ray, 15 thửa đất này có tổng diện tích 4,37 ha, người được cấp quyền sử dụng đất là bà Trần Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 20.11.2026, bà Trần Thị Thanh Nhàn chỉ sử dụng 13 thửa đất, vì đã thực hiện thủ tục tặng cho 2 thửa đất