Liên quan vụ 15 thửa đất ở hồ Sông Ray, ngày 25.11, UBND thành phố Đồng Nai đã ra văn bản giao Thanh tra thành phố khẩn trương thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng.

Khu đất 4,37 ha ở hồ Sông Ray được UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo thanh tra ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, xây dựng tại khu đất diện tích gần 4,37 ha ở khu vực hồ sông Ray (gồm 15 thửa đất 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297, 295, đều thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray).

Nội dung thanh tra tập trung làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, việc sử dụng đất, xây dựng công trình; xác định rõ hạn chế, vi phạm pháp luật và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

Nhiều công trình trên khu đất này được UBND xã Sông Ray xác định có vi phạm về xây dựng ẢNH: LÊ LÂM

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kết luận rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hạn chế, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc chuyển vụ việc vi phạm đến cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì kịp thời kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Nhiều công trình xây dựng vi phạm

Trước đó, ngày 16.11, UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 13475, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất đối với 15 thửa đất ở hồ Sông Ray nói trên.

UBND xã Sông Ray đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh và báo cáo lại UBND thành phố Đồng Nai. Báo cáo cho biết 15 thửa đất này có tổng diện tích 4,37 ha, người được cấp quyền sử dụng đất là bà Trần Thị Thanh Nhàn.

Vị trí 15 khu đất trên bản đồ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong đó, 14 thửa bà Trần Thị Thanh Nhàn nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ tháng 10.2025; chỉ có thửa số 483 là nhận chuyển nhượng từ tháng 12.2025.

Tuy nhiên, UBND xã Sông Ray cho biết đến thời điểm ngày 20.11.2026, bà Trần Thị Thanh Nhàn chỉ sử dụng 13 thửa đất, vì đã thực hiện thủ tục tặng cho 2 thửa đất (thửa 477 và thửa 483).

Qua kiểm tra, UBND xã Sông Ray xác định 6 thửa đất có công trình xây dựng. Cụ thể, thửa đất 295 có công trình xây dựng nhà ở 136,8 m2 trước năm 2011 không vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Thửa đất số 425 có công trình nhà ở cấp 4 xây dựng trước năm 2011. Đất chưa có quy hoạch đất ở nhưng căn nhà đã tồn tại ổn định trước ngày 1.7.2014 và không tranh chấp. UBND xã đề xuất được tạm thời giữ nguyên hiện trạng để sử dụng (không được xây mới hoặc cơi nới thêm).

Một góc hồ Sông Ray ẢNH: LÊ LÂM

Hai thửa đất 426, 473 có công trình xây dựng vào năm 2018. Do căn nhà được xây dựng năm 2018, công trình không thuộc diện được miễn tháo dỡ. UBND xã Sông Ray sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.

Thửa đất 477 có công trình xây dựng vào tháng 10.2024. Đây là công trình thuộc đối tượng miễn cấp phép xây dựng, tuy nhiên chủ sử dụng đất đã xây dựng vượt quá phần đất ở được công nhận đối với phần công trình phụ trợ, mái hiên, hồ bơi, nhà vệ sinh. UBND xã Sông Ray sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và khôi phục hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm.