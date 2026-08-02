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Cận cảnh mặt sân Pakansari trước màn so tài Indonesia - Việt Nam
Video Thể thao

Cận cảnh mặt sân Pakansari trước màn so tài Indonesia - Việt Nam

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang

Sân Pakansari, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026, đã được chăm sóc kỹ lưỡng trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, mặt cỏ vẫn còn xuất hiện một số khu vực được chắp vá.

Sân Pakansari nằm tại Cibinong, huyện Bogor, tỉnh Tây Java (Indonesia), cách thủ đô Jakarta khoảng 40-50 km về phía nam - là nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026. Công trình được khánh thành năm 2015, có sức chứa khoảng 30.000 khán giả với toàn bộ ghế ngồi và sử dụng mặt cỏ Bermuda. Sân do chính quyền huyện Bogor quản lý và vận hành.

Đây là địa điểm không còn xa lạ với các giải đấu lớn trong khu vực. Pakansari từng đăng cai các trận bán kết và chung kết ASEAN Cup 2016, trong thời gian sân Gelora Bung Karno được nâng cấp. Ngoài ra, sân cũng tổ chức nhiều trận đấu môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 và giải U.19 châu Á cùng năm.

Cận cảnh mặt sân Pakansari trước màn so tài Indonesia - Việt Nam

Tại ASEAN Cup 2026, Pakansari được chọn làm sân nhà của đội tuyển Indonesia ở toàn bộ các trận vòng bảng. Trên sân đấu này, thầy trò HLV John Herdman đã khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 5-1 trước Campuchia và sau đó tiếp tục đánh bại Timor Leste 3-0.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng có 2 trận đã đấu tại bảng A. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thắng đậm Timor Leste 7-0 trước khi hòa Singapore 0-0. Sau 3 lượt trận, Singapore tạm dẫn đầu bảng với 7 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Indonesia đứng thứ 2 với 6 điểm sau 2 trận, còn đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 với 4 điểm.

Cận cảnh mặt sân Pakansari trước màn so tài Indonesia - Việt Nam - Ảnh 1.

Buổi tổng duyệt cho trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cận cảnh mặt sân Pakansari trước màn so tài Indonesia - Việt Nam - Ảnh 2.

Cận cảnh thảm cỏ của sân

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với cục diện hiện tại, cuộc cạnh tranh 2 tấm vé vào bán kết gần như chỉ còn là màn đua tranh giữa Singapore, Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Trận hòa trước Singapore khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều áp lực hơn ở chuyến làm khách trên sân Pakansari. Một kết quả tích cực, đặc biệt là ít nhất 1 trận hòa, sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục nắm quyền tự quyết trước lượt đấu cuối.

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