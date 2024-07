Cận cảnh một ngày tập luyện tại Pháp của võ sĩ judo Hoàng Thị Tình: Chờ giờ G!

Thủ đô Pháp năm nay đang có một mùa hè mát mẻ, thậm chí buổi tối và sáng sớm còn se lạnh. Ngày thầy trò Hoàng Thị Tình đặt chân đến sân bay Charles-de-Gaulle là một trong những ngày hiếm hoi của tháng 7 mà nhiệt độ lên đến 30 độ C. Hôm sau, đi tập, đã thấy Tình mặc áo khoác khá dày vì nhiệt độ sáng sớm giảm chỉ còn một nửa so với trưa hôm trước. Cô võ sĩ gốc Thanh Hóa kể: "Trước khi qua, một chị bạn ở Paris đã nhắc tôi trước, cần mang áo đủ ấm vì trong ngày nhiệt độ có thể cách nhau mười mấy độ, và có những hôm, lúc mát nhất chỉ còn 14 - 15 độ C".

Hoàng Thị Tình tập cùng HLV Nguyễn Duy Khanh

Phạm Hữu Hạnh

Trên xe buýt từ làng VĐV ở Saint-Denis (ngoại ô phía bắc Paris) đến nhà tập luyện, thầy trò môn judo đã được chứng kiến tình trạng "siêu an ninh" dành cho Olympic. Khoảng 30.000 cảnh sát và hiến binh đã được điều động đến thủ đô Paris trong thời gian diễn ra Thế vận hội, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của quân đội và lực lượng tư nhân. Tại làng VĐV và các địa điểm thi đấu, mức độ an ninh càng nghiêm ngặt, cảnh sát đi tuần khắp nơi. Khi xe buýt đến cổng nhà tập luyện, dù đây là xe "chính thức" của BTC Olympic nhưng vẫn có bảo vệ dùng thiết bị rà soát kỹ lưỡng gầm xe và nóc xe ở cổng ra vào, cốp xe thì đã niêm phong cẩn thận.

Thầy trò HLV Nguyễn Duy Khanh là những người "khai trương" nhà tập luyện dành cho các VĐV thi đấu môn judo ở Olympic vì đội VN chọn khung giờ sớm nhất là 9 giờ và trong ngày đầu tiên mở cửa, không có đội nào khác tập cùng khung giờ này. Hoàng Thị Tình xem như có riêng một thảm tập khoảng 800 m². BTC phân ra hai khu vực, một khu thì các phóng viên có thể chụp ảnh, quay phim, khu kia được che lại, dành cho những đội không muốn tiếp xúc với báo chí. Ngoài sân tập chính, trong nhà tập luyện - vốn là một trung tâm thể thao đa môn của Saint-Denis - còn có sân tập phụ ở gần đó dành cho trường hợp có quá đông đội đăng ký tập. Những đội mạnh và lực lượng hùng hậu như Nhật Bản thì thuê sân tập riêng và đến gần ngày thi đấu mới gia nhập làng VĐV. Riêng đội chủ nhà Pháp tập luyện ở TP.Étaples sur Mer, cách Paris 250 km về phía bắc. Những đội ít người như VN, Paraguay, CHDCND Triều Tiên… thì thường là "một kèm một", HLV tập cùng VĐV.

Hoàng Thị Tình chờ ngày xung trận NGUYỄN NGỌC LAN CHI

Để tạo tâm lý thoải mái cho Hoàng Thị Tình, buổi tập đầu tiên, HLV Nguyễn Duy Khanh chọn những bài "như ở nhà". Những ngày sau đó thì thiên về các bài tập tình huống như khi thi đấu. Tình đã có nhiều kinh nghiệm do thường xuyên tham dự các giải đấu quốc tế, cả ở Đông Nam Á lẫn những giải thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Judo quốc tế (IJF), nên việc tập luyện và sinh hoạt được bắt nhịp rất nhanh.

Trò chuyện với người viết sau buổi tập, HLV Duy Khanh cho biết: "Chúng tôi qua trước ngày thi đấu khoảng một tuần nên Tình có thời gian để thích nghi với thời tiết và giờ giấc ở Pháp. Và trước khi sang Paris, ở VN, Tình cũng đã được chuyển giờ tập sang buổi chiều, tương đương với buổi sáng ở Pháp để quen dần". Sau những buổi tập, cô võ sĩ quê Thanh Hóa lại được chuyên gia vật lý trị liệu hỗ trợ phần phục hồi. Gặp tôi trên đường ra xe để về làng VĐV, Tình vui vẻ: "Nước chủ nhà tạo điều kiện rất tốt cho các VĐV tham dự Olympic. Các tình nguyện viên đông đảo và lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình. Ở làng VĐV thì có phòng xông hơi, phòng tập thể lực được trang bị đầy đủ và một đội ngũ bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu luôn sẵn sàng hỗ trợ".

Tại Olympic Paris 2024, môn judo thi đấu từ ngày 27.7 - 3.8, bao gồm 14 nội dung cá nhân và nội dung đồng đội hỗn hợp nam - nữ. Hoàng Thị Tình sẽ thi đấu ở hạng cân dưới 48 kg nữ vào ngày 27.7.