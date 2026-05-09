Cần đơn giản quy trình hơn nữa

Thúc Giáp
09/05/2026 07:29 GMT+7

Chính phủ vừa bãi bỏ 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh, giúp giảm khoảng 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ so với năm 2024.

Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy quyết tâm cải cách thủ tục hành chính đang được thúc đẩy. Tuy nhiên, bên cạnh việc cắt giảm những thủ tục không còn phù hợp, một yêu cầu quan trọng là tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình thực hiện đối với các thủ tục đang áp dụng.

Thực tế cho thấy, có những thủ tục đơn giản nhưng do yêu cầu số hóa, lại phát sinh thêm thao tác, kéo dài thời gian xử lý. Chẳng hạn, với giấy xác nhận nơi cư trú, trước đây người dân chỉ cần điền thông tin vào mẫu rồi mang đến công an phường xác nhận, hoàn tất rất nhanh. Nay theo quy định mới, phải khai báo trên VNeID, chờ vài ngày xử lý, sau đó cơ quan chức năng mới xác nhận. Kết quả cuối cùng vẫn là một tờ giấy, nhưng quy trình dài hơn.

Tương tự, thủ tục chấm dứt đăng ký hộ kinh doanh cũng đòi hỏi nhiều bước. Người dân phải đến cơ quan thuế để xin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ, sau đó nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa. Hồ sơ tiếp tục được xử lý qua VNeID, rồi chờ thêm vài ngày để nhận kết quả - vẫn là văn bản giấy có đóng dấu.

Và điều khiến nhiều người băn khoăn là các dữ liệu cơ bản như thông tin người nộp thuế, nghĩa vụ tài chính… đều đã có sẵn trên hệ thống. Thế nhưng, việc liên thông giữa các cơ quan chưa hiệu quả, nên người dân vẫn phải trực tiếp đi lại, nộp - nhận giấy tờ theo cách thủ công.

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, không phải thủ tục nào cũng cần đưa vào quy trình điện tử nếu việc đó làm phát sinh thêm thao tác và thời gian chờ đợi. Thêm vào đó, không phải ai cũng thành thạo công nghệ, trong khi kết quả cuối cùng vẫn phải in ra giấy. Điểm đáng ghi nhận là đội ngũ cán bộ tại các cơ quan công vụ đều nhiệt tình, hướng dẫn người dân tận tâm. Nhưng sự tận tâm ấy khó bù đắp cho một quy trình còn rườm rà.

Chuyển đổi số, suy cho cùng, phải hướng đến mục tiêu đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho cả người dân và cơ quan thực thi, thay vì trở thành khâu trung gian làm quy trình thêm phức tạp.

