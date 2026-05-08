Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Blog phóng viên

Không để hồ sơ của dân mãi mắc kẹt

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
08/05/2026 08:28 GMT+7

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký công văn yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng hồ sơ trễ hạn, đồng thời đặt mục tiêu đạt 99% hồ sơ giải quyết đúng hạn ngay trong tháng 5 này, cho thấy quyết tâm siết lại kỷ cương hành chính.

Động thái này được đưa ra sau khi số liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho thấy tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn cao, ảnh hưởng đến chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị bị nhắc trực tiếp trong công văn. Điều này phần nào phản ánh thực tế mà nhiều người dân, doanh nghiệp gặp phải suốt thời gian qua, như: nhiều hồ sơ liên quan đất đai, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận… bị kéo dài hơn thời hạn giải quyết.

Việc Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; kịp thời thay thế cán bộ thường xuyên để xảy ra hồ sơ chậm muộn là cần thiết. Ngoài chuyện cải thiện tỷ lệ đúng hạn trên hệ thống, đây cũng là cách để bộ máy hành chính lấy lại sự tin cậy từ người dân.

Nhiều năm qua, Đà Nẵng được xem là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khi dữ liệu được công khai trên môi trường số, mọi sự chậm trễ đều hiện rõ. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu bộ máy phải vận hành thực chất hơn, thay vì chỉ dừng lại ở những báo cáo "đẹp".

Thực tế, lĩnh vực đất đai luôn là một trong những khâu phức tạp, áp lực lớn. Sau sáp nhập, khối lượng công việc của Sở Nông nghiệp và Môi trường càng nhiều hơn. Tuy nhiên, người dân cũng cần những mốc thời gian rõ ràng và sự chủ động giải quyết, thay vì tiếp tục nghe những lý do quen thuộc như quá tải hay thiếu nhân lực.

Mục tiêu 99% hồ sơ đúng hạn chắc chắn tạo ra áp lực rất lớn cho bộ máy hành chính, nhưng nếu làm được, hồ sơ xử lý nhanh hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn thì người dân cũng sẽ phần nào bớt đi cảm giác mòn mỏi mỗi khi đi làm thủ tục. 

Sau chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu UBND thành phố Đà Nẵng, điều người dân chờ đợi lúc này là những chuyển biến rõ ràng hơn trong quá trình giải quyết hồ sơ, để các chỉ đạo và cam kết sớm được thể hiện bằng kết quả thực tế.

Tin liên quan

Hết thời hồ sơ giấy

Hết thời hồ sơ giấy

Từ ngày 15.9, Đà Nẵng chính thức dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (DN) trực tiếp tại quầy, chuyển hoàn toàn sang hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia.

Luẩn quẩn thủ tục, hồ sơ

Đừng lạm dụng 'bóc phốt'

Khám phá thêm chủ đề

hồ sơ hồ sơ trễ hạn UBND TP. Đà Nẵng cải cách thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận