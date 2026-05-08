Không để hồ sơ của dân mãi mắc kẹt

Động thái này được đưa ra sau khi số liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho thấy tỷ lệ hồ sơ trễ hạn vẫn còn cao, ảnh hưởng đến chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị bị nhắc trực tiếp trong công văn. Điều này phần nào phản ánh thực tế mà nhiều người dân, doanh nghiệp gặp phải suốt thời gian qua, như: nhiều hồ sơ liên quan đất đai, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận… bị kéo dài hơn thời hạn giải quyết.

Việc Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; kịp thời thay thế cán bộ thường xuyên để xảy ra hồ sơ chậm muộn là cần thiết. Ngoài chuyện cải thiện tỷ lệ đúng hạn trên hệ thống, đây cũng là cách để bộ máy hành chính lấy lại sự tin cậy từ người dân.

Nhiều năm qua, Đà Nẵng được xem là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khi dữ liệu được công khai trên môi trường số, mọi sự chậm trễ đều hiện rõ. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu bộ máy phải vận hành thực chất hơn, thay vì chỉ dừng lại ở những báo cáo "đẹp".

Thực tế, lĩnh vực đất đai luôn là một trong những khâu phức tạp, áp lực lớn. Sau sáp nhập, khối lượng công việc của Sở Nông nghiệp và Môi trường càng nhiều hơn. Tuy nhiên, người dân cũng cần những mốc thời gian rõ ràng và sự chủ động giải quyết, thay vì tiếp tục nghe những lý do quen thuộc như quá tải hay thiếu nhân lực.

Mục tiêu 99% hồ sơ đúng hạn chắc chắn tạo ra áp lực rất lớn cho bộ máy hành chính, nhưng nếu làm được, hồ sơ xử lý nhanh hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn thì người dân cũng sẽ phần nào bớt đi cảm giác mòn mỏi mỗi khi đi làm thủ tục.

Sau chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu UBND thành phố Đà Nẵng, điều người dân chờ đợi lúc này là những chuyển biến rõ ràng hơn trong quá trình giải quyết hồ sơ, để các chỉ đạo và cam kết sớm được thể hiện bằng kết quả thực tế.