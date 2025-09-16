Hết thời hồ sơ giấy

Đại diện Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, việc áp dụng đăng ký DN hoàn toàn qua mạng là một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của TP, đồng thời tăng cường tính minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Ưu điểm dễ thấy nhất của hình thức trực tuyến là tính minh bạch. Tất cả quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn đều được số hóa và công khai, giúp người dân và DN dễ tiếp cận, hạn chế tình trạng "xin - cho" hay phát sinh thủ tục "ngoài luồng". Không chỉ vậy, DN còn tiết kiệm được đáng kể thời gian, chi phí đi lại, in ấn. Chỉ cần thiết bị kết nối internet, thủ tục có thể thực hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Với cơ quan quản lý, đăng ký trực tuyến giúp giảm tải bộ phận một cửa, đồng thời nâng cao hiệu quả lưu trữ, thống kê, tra cứu. Cán bộ không còn phải xử lý từng bộ hồ sơ giấy thủ công mà có thể theo dõi, phân loại và phản hồi ngay trên hệ thống. Đây là một bước tiến quan trọng, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí xã hội.

Ở tầm nhìn xa hơn, chủ trương này của Đà Nẵng khẳng định quyết tâm trong việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ đánh giá cao một chính quyền có thủ tục gọn nhẹ, công khai, hiện đại. Điều đó trực tiếp tác động đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần nâng cao vị thế của TP trong thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn, vẫn còn rất nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ… chưa quen thao tác trực tuyến hoặc thiếu điều kiện về thiết bị, hạ tầng internet. Do đó, khi thực hiện đăng ký trực tuyến chính quyền cần triển khai song song các giải pháp hỗ trợ như tổ chức tập huấn, thiết lập kênh phản hồi nhanh để giải đáp vướng mắc, xử lý sự cố…

Có thể nói, đăng ký DN trực tuyến là bước đi tất yếu, phù hợp xu thế và nhu cầu phát triển. Nhưng thành công của cải cách này không nằm ở mốc thời gian 15.9 mà ở cách nó được triển khai và đồng hành. Người dân, DN đồng hành qua sự chủ động tiếp cận, chính quyền số đồng hành bằng sự lắng nghe, hỗ trợ…