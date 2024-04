Căn hộ khan hiếm, giá cho thuê tăng mạnh

Nhu cầu nhiều, giá tăng

Những ngày qua, Cao Bá Phúc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chạy khắp nơi để tìm nhà thuê. Tuy nhiên, đi đến đâu giá nhà cho thuê cũng tăng cao trong khi nguồn thu nhập của anh thì giảm mạnh so với các năm trước đây nên anh vẫn chưa chọn được chỗ phù hợp. Như tại chung cư Saigon Pearl (Q.Bình Thạnh), nếu như hồi đợt dịch Covid-19, căn hộ 2 phòng ngủ (nhà trống) anh thuê khoảng 14 triệu đồng/tháng thì nay hết hợp đồng chủ nhà đòi tăng lên 19 triệu đồng. "Tại chung cư tôi đang ở, giá căn hộ cho thuê tăng bình quân khoảng 20% so với hồi cuối năm 2023. Giá thuê nhà tăng cao trong khi thu nhập giảm sút khiến tôi vô cùng khó khăn", anh Phúc cho hay.

Nguồn cung bất động sản khan hiếm và giá tăng cao nên người có nhu cầu về nhà ở đã chọn cách đi thuê nhà Đình Sơn

Tại chung cư Metropole Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức), nếu cách đây 6 tháng giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ bình quân khoảng 32 triệu đồng/tháng (nhà trống) thì nay đã tăng lên khoảng 40 triệu đồng. Điều đáng nói, nhu cầu thuê căn hộ tại chung cư này rất lớn bởi đây là chung cư mới và cao cấp bậc nhất hiện nay ở khu vực Thủ Thiêm và cả ở TP.HCM.

Tại khu Vinhomes Tân Cảng, giao dịch căn hộ cho thuê liên tục tăng và theo đó giá cũng tăng theo. Hiện mức giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ nội thất khoảng 17,5 triệu đồng/tháng, căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ nội thất khoảng 20 triệu đồng/tháng, căn hộ 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất khoảng 30 triệu đồng/tháng và căn hộ 4 phòng ngủ đầy đủ nội thất khoảng 60 triệu đồng/tháng. Mức giá này tăng từ 5 - 10% so với 6 tháng trước. Chị Nhung Nguyễn, một môi giới tại đây, cho hay mức giá cho thuê nói trên có thể tăng hoặc giảm 1 - 3 triệu đồng nhưng số lượng căn hộ cho thuê để trống rất ít. Đa số các căn hộ tại đây được các "đầu nậu" thuê dài hạn, sau đó cho thuê lại theo ngày hoặc theo tháng.

Tại khu vực Q.4, chị Kim Ngân rất vất vả tìm thuê căn hộ vì cứ tìm được căn ưng ý, đang thương lượng thì lại có người nhanh tay đặt cọc. Mức giá cho thuê căn hộ ở khu vực này cũng không hề rẻ, bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng/căn hộ 2 phòng ngủ đầy đủ nội thất. Mức giá trên tăng khoảng 3 - 5 triệu đồng/căn hộ (tùy căn, tùy dự án) so với hồi cuối năm 2023. "Do nhu cầu thuê nhà, đặc biệt là thuê căn hộ, quá lớn nên các chung cư, căn hộ dịch vụ xung quanh khu vực trung tâm TP.HCM luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Điều này khiến giá thuê căn hộ liên tục tăng những năm qua. Chính vì vậy, khi có căn hộ nào trống là tôi phải đặt cọc ngay, không dám kỳ kèo", chị Kim Ngân nói.

Trong báo cáo thị trường mới đây, Savills cho biết giá thuê tất cả hạng căn hộ dịch vụ tại Hà Nội và TP.HCM đều tăng theo năm. Tại TP.HCM, mức tăng cao nhất thuộc về hạng C với 8%, tiếp theo là hạng B ở mức 5% và hạng A tăng 3%. Giá thuê căn hộ dịch vụ trung bình đạt 516.000 đồng/m2/tháng, tăng 3% theo năm. Tuy nhiên mức tăng này vẫn thấp hơn 11% so với năm 2019. Lượng tiêu thụ căn hộ dịch vụ cũng ghi nhận đà phục hồi tích cực. Trong năm 2023, số căn tiêu thụ đạt 504 căn, trong đó hạng C chiếm cao nhất, tập trung ở Q.1 và Q.Bình Thạnh. Công suất thuê cả năm đạt 82%, tăng 6% theo năm. Tại Hà Nội, giá thuê căn hộ dịch vụ trong năm 2023 đạt 580.000 đồng/m2/tháng, tăng 1% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy đạt 83%, trong đó hạng A có mức tăng trưởng lớn nhất với 4% theo quý.

Giá cho thuê căn hộ thời gian gần đây liên tục tăng bởi nhu cầu cao trong khi nguồn cung khan hiếm Đình Sơn

Thời điểm thích hợp mua căn hộ để cho thuê ?

Các chuyên gia nhận định nhu cầu thuê căn hộ, căn hộ dịch vụ tăng mạnh trở lại so với năm 2022 một phần nhờ sự gia tăng của chuyên gia nước ngoài đến từ các dự án có vốn FDI và cơ sở hạ tầng được nâng cấp. Tại TP.HCM, tổng vốn FDI trong năm 2023 đạt 5,9 tỉ USD, tăng 49% so với năm 2022 và đứng đầu cả nước. Năm qua, TP.HCM có hơn 16.000 lao động nước ngoài được cấp phép, cao nhất cả nước và cao hơn 92% so với vị trí thứ hai là Hà Nội. Trong bối cảnh kinh tế phục hồi, chuyên gia nước ngoài quay trở lại, nhu cầu lưu trú được kỳ vọng tăng trưởng ổn định. Tại Hà Nội, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua với 2,9 tỉ USD, tăng 70% theo năm. Thành phố đặt mục tiêu phát triển nhiều khu, cụm công nghiệp đồng thời nâng cao cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy nhu cầu lưu trú từ nguồn chuyên gia nước ngoài. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng nhưng giá bất động sản tăng cao và nguồn cung nhà khan hiếm nên khách hàng đành chọn hình thức thuê thay vì mua nhà.

Theo ông David Jackson, Tổng giám đốc Công ty Avison Young Việt Nam, hầu hết người thuê căn hộ, căn hộ dịch vụ ở TP.HCM và Hà Nội đều ký hợp đồng thuê 1 năm, thậm chí một số ký hợp đồng kéo dài tới 3 năm. Khách thuê có thể tiết kiệm tới 30% khi thuê từ 1 năm trở lên, giúp các dự án có tỷ lệ lấp đầy ổn định. Do nhu cầu mạnh mẽ, vị trí thuận tiện và giá thấp hơn so với căn hộ diện tích lớn, căn hộ studio và 2 phòng ngủ hiện có công suất cho thuê cao nhất. Để đón đầu các dự án FDI công nghệ cao, các nhà đầu tư căn hộ dịch vụ có thể tìm kiếm cơ hội mở rộng địa điểm gần các khu công nghiệp, cửa ngõ thành phố, ưu tiên khu vực có hạ tầng giao thông phát triển. Chính công suất và giá cho thuê tốt nên căn hộ dịch vụ đang được đầu tư khá nhiều ở các thành phố lớn. Dự báo đến năm 2025, thị trường TP.HCM có thêm 600 căn đến từ 9 dự án.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Công ty Savills TP.HCM, thông tin đang có một xu hướng là mua căn hộ để cho thuê, nhất là ở các thành phố lớn. Chính vì vậy hiện nhà đầu tư sẽ ưu tiên những chung cư đã bàn giao và đã có sổ để có thể vay ngân hàng. Bởi trong 3 - 5 năm tới nguồn cung căn hộ nội thành TP.HCM sẽ vẫn khan hiếm do quỹ đất phát triển dự án không còn nhiều. Sau khoảng thời gian khai thác cho thuê, nhà đầu tư có thể bán ra để hưởng chênh lệch giá theo thời gian, trong khi có thêm dòng tiền từ cho thuê.

"Hiện nay việc tiếp cận nhà chung cư của người dân ngày một khó khăn khi tốc độ tăng thu nhập không bắt kịp tốc độ tăng giá nhà. Điều này phần nào lý giải xu hướng nhiều gia đình trẻ đi thuê nhà ở thay vì mua nhà. Dù vậy, đối với nhà đầu tư, việc mua nhà để chờ tăng giá hay khai thác cho thuê thời điểm này cũng cần tính toán kỹ", bà Hương khuyến cáo.