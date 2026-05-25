Kinh tế

Cần hơn 11,7 triệu m³ cát cho tuyến Vành đai 4 TP.HCM qua Tây Ninh

Thanh Quân
25/05/2026 17:17 GMT+7

Dự án Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh đang cần tới hơn 11,7 triệu m³ cát san lấp phục vụ thi công.

Ngày 25.5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, tuyến Vành đai 4 đi qua địa bàn tỉnh dài khoảng 78,3 km, trong đó có gần 3,8 km qua TP.HCM đang cần một lượng rất lớn cát san lấp. 

Theo đó, dự án được chia thành 3 dự án thành phần với tổng nhu cầu cát, đá và đất san lấp vượt 22 triệu m³; trong đó, riêng nhu cầu cát san lấp chiếm hơn 11,7 triệu m³. Khối lượng này là rất lớn trong bối cảnh nguồn cung vật liệu khu vực phía nam đang khan hiếm.

Cụ thể, dự án thành phần phục vụ bồi thường, tái định cư và xây dựng đường gom hiện cần hơn 4 triệu m³ cát san lấp. Đoạn cao tốc từ kênh Thầy Cai đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương cần gần 3,94 triệu m³, còn đoạn từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến cảng Hiệp Phước cần thêm gần 3,79 triệu m³ cát san lấp.

Để tháo gỡ khó khăn cho dự án Vành đai 4, tỉnh Tây Ninh đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long nhằm tìm nguồn cung cát cho dự án. Tuy nhiên, phía UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết địa phương đang phải ưu tiên khoảng 18,27 triệu m³ cát cho các công trình trọng điểm phía nam, trong đó có Vành đai 3 TP.HCM nên chưa thể điều chuyển nguồn vật liệu.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, các mỏ cát đang gia hạn khai thác chưa đủ điều kiện cung ứng thêm, còn các mỏ được cấp phép theo cơ chế đặc thù chỉ có thể xem xét hỗ trợ nếu còn dư trữ lượng sau khi phục vụ các dự án ưu tiên.

Trước áp lực tiến độ và thiếu hụt cát san lấp, tỉnh Tây Ninh đang làm việc với nhiều địa phương để tìm nguồn cung thay thế; đồng thời kiến nghị hỗ trợ cho phép nâng công suất và gia hạn khai thác các mỏ hiện hữu để sớm đảm bảo nguồn cung cát cho dự án.

