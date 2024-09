Cần làm rõ doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lỗ ở đâu

Theo Bộ Công thương, trong 8 tháng qua, có 34 thương nhân thực hiện tổng nguồn xăng dầu, giảm 2 thương nhân so với đầu năm do có một thương nhân bị thu hồi giấy xác nhận và một thương nhân hết hiệu lực giấy xác nhận. Trong số này, chỉ có 22/34 thương nhân đầu mối đạt trên 60% kế hoạch thực hiện tổng nguồn tối thiểu phân giao năm nay, trong đó có 6 thương nhân đạt cao, vượt trên 100%. Số thương nhân còn lại thực hiện nguồn thấp hơn nhiều so với sản lượng nguồn được phân giao.