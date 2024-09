Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.890 đồng/lít, giảm 1.089 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 745 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 19.635 đồng/lít, giảm 1.192 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.165 đồng/lít, giảm 927 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.790 đồng/lít, giảm 934 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.467 đồng/kg, giảm 688 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Giá tất cả mặt hàng xăng dầu đều được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành chiều 12.9 ẢNH: ĐAN THANH

Trong kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với toàn bộ mặt hàng xăng dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 5 - 11.9) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: OPEC+ điều chỉnh dự báo nhu cầu dầu năm 2024 giảm so với dự báo trước đây và hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu; nhu cầu dầu của Trung Quốc vẫn yếu; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng giảm.