Cần 'liều thuốc hữu hiệu' trị tín dụng đen

Như Thanh Niên thông tin, hôm 28.5, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, ngụ Q.10, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit), Trương Tuấn Tài (32 tuổi, ngụ Q.6, Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN) cùng 7 người là trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm của hai công ty trên và Công ty TNHH Sofi Solutions, để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Công an khám xét nơi ở của các bị can cho vay lãi nặng Hoàng Huy

Theo Công an TP.HCM, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit và Công ty Fincap VN đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, còn Công ty TNHH Sofi Solutions hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính. Dù đứng tên bởi các pháp nhân độc lập, trụ sở đăng ký ở Q.10, Q.3 nhưng thực tế 3 công ty này cùng hoạt động tại một tòa nhà trên đường Phan Tôn (Q.1), được điều hành cùng hệ thống quản lý.

Các công ty này chủ yếu hoạt động "tín dụng đen" thông qua trang web tamo.vn và findo.vn, cho vay trái phép, đặt máy chủ chứa dữ liệu, vận hành tại nước ngoài. Theo CQĐT, từ tháng 4.2019 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, 3 công ty trên đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng. Lãi suất những nơi này thấp nhất là 153%, cao nhất lên đến 1.200%/năm, gấp cả trăm lần mức lãi cho vay theo quy định pháp luật.

Hoan nghênh lực lượng công an thời gian qua liên tục triệt phá nhiều công ty cho vay nặng lãi, tuy nhiên bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cũng bày tỏ sự lo ngại khi tình trạng tín dụng đen núp bóng dưới hình thức này hay hình thức khác vẫn hoành hành.

"Không biết đến bao giờ tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu khủng bố mới chấm dứt. Một số người dân do thiếu hiểu biết mà lâm cảnh nợ nần, sống trong nỗi sợ vì bị đe dọa. Mong cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc để xử lý triệt để những đường dây tín dụng đen", BĐ Mai Hùng lo lắng.

Tương tự, BĐ Ngo Ton ý kiến: "Không biết đến bao giờ mới dẹp được vấn nạn này để mọi người có thể sống yên ổn. Mong rằng các cơ quan nhà nước phải thật mạnh tay không cho những loại tội phạm này có đất sống, lúc đó người dân mới yên tâm được".

Còn BĐ Thanh An viết: "Quá kinh hoàng với kiểu đòi nợ theo dạng khủng bố của bọn cho vay nặng lãi. Dù không vay mượn của chúng nhưng tôi và các thành viên trong gia đình vẫn bị khủng bố ngày đêm. Đi ra đường thì nơm nớp lo sợ. Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, triệt tận gốc vấn nạn này".

"Nhiều nhóm cho vay nặng lãi ban đầu thì ngọt ngào lắm, sau đó lại giở trò đe dọa, khủng bố tinh thần người dân. Chỉ thương những ai nhẹ dạ cả tin trót đi vay tiền những bọn "ăn lời cắt cổ". Tôi nghĩ để giải quyết triệt để, người dân cũng cần có trách nhiệm tố giác, chứ nó không đơn giản phụ thuộc vào cơ quan chức năng", BĐ Thuy Linh ý kiến.

Xử lý mạnh tay hơn nữa

Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng mạnh tay hơn nữa để triệt tận gốc vấn nạn tín dụng đen. "Bọn này hoạt động ngày càng tinh vi, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng cho người dân. Triệt phá nhóm này thì nhóm khác lại mọc ra. Thiết nghĩ luật pháp cần có khung hình phạt thật nặng cho hành vi cho vay nặng lãi cũng như việc khủng bố tinh thần thân nhân những người đi vay", BĐ Diu Nguyen bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Thuận Việt ý kiến: "Cần sửa chế tài để có khung hình phạt thật nặng với loại tội phạm cho vay nặng lãi này. Không thể để chúng ngang nhiên xem thường luật pháp được. Biết bao người phải khốn khổ vì trót tin vào những tổ chức thế này, để rồi họ và người thân liên tục bị làm phiền, đe dọa. Cần có liều thuốc hữu hiệu "trị" hành vi cho vay nặng lãi".

"Cá nhân tôi thấy mức hình phạt hiện tại dành cho nhóm đối tượng này quá nhẹ, không đủ để răn đe. Đó là lý do vì sao bọn chúng vẫn tung hoành dù bị pháp luật cấm cản. Các tổ chức này còn hoạt động thì người dân càng khổ. Tốt nhất là nên áp dụng những mức xử lý thật nặng, để không ai có thể xem thường pháp luật", BĐ Nguyen Giang góp ý.

Chúng tôi là người dân, chỉ mong sao dẹp hết những kẻ cho vay lãi nặng, đòi nợ theo kiểu xã hội đen... Van Dung Ngân hàng chính sách xã hội cần quan tâm hơn đến nhóm khách hàng yếu thế, cần vay tiền giải quyết các phát sinh trong lúc khó khăn. Các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để vấn nạn tín dụng đen, không để hết nhóm này đến nhóm khác mọc lên làm khổ người dân. Ngọc Hải