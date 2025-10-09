Đau lưng dữ dội, xẹp đốt sống là nỗi ám ảnh thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt là người bệnh loãng xương. Căn bệnh âm thầm ấy không chỉ cướp đi sự vận động, mà còn lấy đi cả niềm vui sống của người bệnh.

Cần lưu ý gì khi bơm xi măng sinh học trong điều trị xẹp đốt sống?

Xẹp, gãy đốt sống là biến chứng nguy hiểm của loãng xương. Bệnh có thể xảy ra sau một chấn thương rất nhẹ, thậm chí tự phát, khiến bệnh nhân đau đớn kéo dài, mất khả năng vận động và suy giảm chất lượng cuộc sống nghiêm trọng.

Tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, các bác sĩ đã triển khai kỹ thuật bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống. Phương pháp này giúp cố định cấu trúc, giảm đau nhanh và trong nhiều trường hợp còn phục hồi một phần chiều cao đốt sống.

Các bác sĩ đã triển khai kỹ thuật bơm xi măng sinh học tạo hình thân đốt sống tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn

Cột sống khỏe mạnh là nền tảng cho một cuộc sống chất lượng. Nếu bạn hoặc người thân đang gặp tình trạng đau lưng, xẹp hay gãy đốt sống, đừng để bệnh kéo dài. Hãy liên hệ ngay hotline 1800 6767 hoặc đặt lịch khám tại benhviennamsaigon.com để được bác sĩ tư vấn và điều trị kịp thời.