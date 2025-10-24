Cân nhắc việc lắp màn hình LED ở gầm cầu cạn

Như Thanh Niên đã phản ánh, Hà Nội đang thí điểm cho phép Công ty cổ phần Vinasing Group lắp 210 màn hình LED dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao để quảng cáo, tuyên truyền chính trị. Đổi lại, doanh nghiệp này sẽ thực hiện dọn vệ sinh, chăm sóc hệ thống cây xanh dọc tuyến đường, đồng thời lắp thêm nhà chờ xe buýt thông minh… theo đề án thí điểm.

Theo dự kiến, 210 màn hình LED sẽ được lắp dưới gầm cầu cạn Vành đai 2 trên cao ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trao đổi với Thanh Niên về việc này, TS Khương Kim Tạo - nguyên Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho rằng phải cân nhắc ở góc độ đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo TS Khương Kim Tạo, ở làn đường sát dải phân cách thì người tham gia giao thông thường di chuyển với tốc độ cao hơn làn đường sát vỉa hè. Để đảm bảo cho người điều khiển phương tiện không bị phân tán tư tưởng, xao nhãng suy nghĩ trong quá trình lái xe thì không nên bố trí biển, bảng có tính chất quảng cáo.

Thay vào đó, ở phần dải phân cách cố định chỉ nên bố trí vườn hoa, bụi cây làm dịu thần kinh của người lái xe. Không nên "bắt buộc" người dân phải suy nghĩ về vấn đề khác, làm phân tán sự tập trung, phân tán tư tưởng khi tham gia giao thông.

"Rõ ràng là khi mình lái xe mà thấy hình ảnh tác động vào mắt sẽ khiến mình quan tâm, dẫn đến xao nhãng. Đây là điều hiển nhiên, con người chỉ có một hệ thần kinh thôi, khi chú trọng vào việc này thì sẽ xao nhãng việc khác", ông Tạo nêu quan điểm.

TS Phan Lê Bình, Trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG - Nhật Bản, chia sẻ "hiếm thấy" ở nước ngoài lắp màn hình LED dưới gầm cầu cạn. Có chăng chỉ thấy ở cạnh đường cao tốc có xuất hiện bảng quảng cáo cỡ lớn, và chỉ có 1 - 2 bảng ở vài vị trí nhất định, không dày đặc theo kiểu gần như mỗi trụ cầu đều lắp.

Người đi đường bị phân tâm

Nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng việc lắp 210 màn hình LED ở các trụ cầu dưới gầm cầu cạn sẽ làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. BĐ Hai Dang Bui bình luận: "Tôi cho rằng như thế này sẽ gây mất tập trung khi tham gia giao thông", còn BĐ Bạn Đọc Mới bày tỏ: "Tôi cho rằng không nên lắp màn hình quảng cáo. Vì lắp như vậy sẽ gây chói mắt người tham gia giao thông, nhìn hình ảnh trên màn hình quảng cáo sẽ làm mất tập trung lái xe, rất có thể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn".

Cùng quan điểm, BĐ Thanhsalud nhận xét: "Đúng là ngoài chuyện gây xao nhãng, nó còn gây chói mắt, nhất là lúc thay đổi hình ảnh sẽ thay đổi cường độ ánh sáng, khiến việc điều khiển phương tiện giao thông rất khó an toàn…".

BĐ Nguyen Song Ha khuyến cáo: "Lắp bảng LED quảng cáo sẽ làm người điều khiển phương tiện bị phân tâm, chói mắt, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn", trong khi BĐ Cần Nguyễn Đoàn đặt vấn đề: "Để tránh triệt để tai nạn giao thông mà lại cho lắp màn hình LED, người tham gia giao thông nhìn vào sẽ mất tập trung, có phản khoa học không?".

Thận trọng vì an toàn giao thông

Đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người là điều mà BĐ Thanh Niên rất quan tâm. BĐ Uy Văn nêu câu hỏi: "Đang giao thông mà mải miết xem màn hình thì an toàn giao thông thế nào?". Tương tự, theo BĐ Anh Thu: "Gây phân tâm cho người đi đường. Ai đang đi mà dừng lại xem, dừng lại đọc để bị phạt à?".

Trong khi đó, nói chung về chuyện lắp đèn LED trang trí, lấy câu chuyện ở quê mình, BĐ Thanh Tam chia sẻ: "Cần thận trọng khi lắp đèn LED ở các vị trí gây "xung đột" với tín hiệu giao thông. Sóc Trăng quê tôi (nay là TP.Cần Thơ - TN), có 2 vị trí: 1/ Từ khu vực hội chợ ở khu dân cư 5A đi ra vòng xoay MĐC - Lê Duẩn (ngay UBND P.4 cũ) có đèn trang trí mà bị hư hay gì đó nên trông giống như 3 đèn đỏ nằm ngang. Tôi tưởng mình tôi nhầm nhưng tôi đã chứng kiến 2 lần người đi xe máy dừng lại một hồi mới phát hiện ra là... đèn trang trí. 2/Ngã tư Lê Duẩn - Trần Văn Bảy có dàn đèn trang trí quá sáng, làm "mờ" đèn tín hiệu giao thông. Tôi suýt vượt đèn đỏ 2 lần ở chỗ này. Rất mong cơ quan quản lý giao thông có nơi để người dân phản ánh vì ai làm cũng phải có sai sót nhưng cần tiếp thu và sửa chữa".

"Rất mong Hà Nội xem xét, cân nhắc việc thí điểm lắp 210 màn hình LED ở các trụ cầu dưới gầm cầu cạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cao nhất cho mọi người. Có thể chỉ lắp một ít bảng đèn LED, không dày đặc, sau một thời gian có khảo sát, đánh giá xem tác động của đèn đối với người tham gia giao thông thế nào, nếu thấy ổn thì mới nên lắp tiếp", BĐ Hoan Ca đề nghị.