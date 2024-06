Cần phân định rõ công cụ, hung khí và vũ khí

Đề xuất Bộ trưởng Công an được quyết định biện pháp cảnh vệ khi cần

Chiều 3.6, QH thảo luận tại hội trường về luật Cảnh vệ sửa đổi. Theo Bộ Công an, công tác cảnh vệ luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường; ngoài việc bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ còn phục vụ tích cực công tác đối ngoại, hình ảnh của VN với bạn bè quốc tế. Do đó, dự thảo luật đề xuất tùy tình hình an ninh, trật tự trong từng thời điểm, trường hợp cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp cho từng đối tượng (trong phạm vi, thời gian nhất định). Thực tế, Bộ Công an đã triển khai việc này để kịp thời giải quyết các yêu cầu thực tiễn đặt ra hoặc theo đề nghị của các bộ, ban, ngành, đại sứ quán nước ngoài tại VN và "chưa xảy ra vấn đề gì lạm quyền".

Góp ý cho dự luật, ĐB Nguyễn Hải Anh (đoàn Đồng Tháp) đồng tình bổ sung các chức danh: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao vào đối tượng cảnh vệ, nhằm kịp thời thể chế hóa các chế độ, biện pháp cảnh vệ đối với các chức danh lãnh đạo cấp cao. Nhất trí với quy định trên, ĐB Lê Thật Thành (đoàn TP.Hà Nội) dẫn thống kê từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã triển khai công tác cảnh vệ đối với 57 đoàn không thuộc đối tượng cảnh vệ để kịp thời giải quyết các yêu cầu do thực tiễn đặt ra...