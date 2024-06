Cần phương án xử lý dứt khoát

Dự án xây dựng ký túc xá cho học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An với kinh phí 62 tỉ đồng đã ngưng trệ từ nhiều tháng qua vì vướng mặt bằng do 2 cựu giáo viên của trường mượn đất để ở nhưng chưa chịu bàn giao. Sự việc đã tốn rất nhiều văn bản và thời gian của các sở, ngành nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý.

Năm 2006, lãnh đạo trường này cho 5 giáo viên mượn khoảnh đất cạnh khu ký túc xá của trường để làm nhà ở. Năm 2019, sau khi có nguồn vốn, nhà trường thông báo cho các hộ này thu xếp chuyển nhà, trả lại mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh. Đến nay, có 3 hộ đã trả lại đất, tuy nhiên 2 hộ còn lại là ông Nguyễn Văn Kỳ và bà Sầm Thị Sơn vẫn không bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Kỳ cho rằng trong quá trình sinh sống, gia đình ông được một hộ dân cạnh trường cho thêm một phần đất và gia đình đã lấn thêm một phần đất hoang, nên nhà nước phải bồi thường và bố trí tái định cư cho ông. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An kết luận nội dung khiếu nại này không có cơ sở. Ngày 6.5, UBND tỉnh Nghệ An phát văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan cho ý kiến để tỉnh bố trí xem xét cho ông Kỳ một lô đất theo giá chỉ định vì ông là người có công với cách mạng và báo cáo phương án xử lý trước ngày 31.5. Tuy nhiên, ngày 24.6, Sở TN-MT tỉnh Nghệ An mới có báo cáo rằng việc bố trí đất theo giá chỉ định theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An ban hành năm 2014 đối với người có công đã hết hiệu lực. Do hoàn cảnh của ông Kỳ khó khăn nên 4 sở, ngành, trong đó có Sở TN-MT đồng ý chủ trương đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét bố trí một lô đất giá chỉ định cho ông Kỳ, tuy nhiên riêng Sở Tư pháp Nghệ An đến thời điểm nói trên vẫn chưa có ý kiến nên vẫn phải tiếp tục... chờ.

Trong khi đó, chủ đầu tư là nhà trường và nhà thầu liên tục kêu cứu vì dự án phải "đắp chiếu" quá lâu và đang có nguy cơ bị cắt vốn. Mục tiêu đưa khu nhà này sử dụng vào cuối năm nay là không thể thực hiện được và hàng trăm học sinh phải tiếp tục sống chen chúc trong những căn phòng tạm bợ, chật chội.

Một sự việc không quá phức tạp, nhưng cách giải quyết kéo thời gian quá dài của của cơ quan có thẩm quyền đã gây khó khăn, hệ lụy cho nhiều người. Đây là cũng điểm nghẽn mà khá nhiều dự án vì lợi ích công cộng ở Nghệ An đang gặp phải, dẫn đến đình trệ, gây bức xúc cho người dân.