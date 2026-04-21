Cẩn thận với vật nuôi

Sự gắn bó ấy là điều dễ hiểu. Thế nhưng cũng chính vì điều đó, không ít người lại chủ quan, xem nhẹ những rủi ro tiềm ẩn từ chính vật nuôi của mình.

Vụ việc con chó cắn 4 người ở xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) mới đây là một lời cảnh báo đáng suy ngẫm. Kết quả xét nghiệm xác định con vật có vi rút dại, buộc cơ quan chức năng phải khẩn trương khoanh vùng, tiêu độc khử trùng và triển khai tiêm phòng diện rộng. Không chỉ tấn công người, con chó còn cắn nhiều vật nuôi khác trong quá trình bỏ chạy, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn, tình trạng thả rông chó vẫn diễn ra phổ biến. Những con vật không được kiểm soát, không rọ mõm, tự do đi lại trong khu dân cư, cứ tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể trở thành nguồn nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thực tế cho thấy đã có rất nhiều người tử vong do bị chó dại cắn.

Nguy cơ ấy càng gia tăng trong mùa nắng nóng, khi bệnh dại có điều kiện phát sinh và lây lan mạnh hơn. Một vết cắn, thậm chí chỉ là vết cào xước nhỏ, nếu không được xử lý kịp thời, có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng. Điều đáng lo là nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng chó nhà nuôi thì không sao. Tuy nhiên, vi rút dại thì không phân biệt chó lạ hay chó quen.

Để phòng ngừa, những biện pháp cơ bản nhưng bắt buộc cần được thực hiện nghiêm túc. Trước hết là tiêm phòng đầy đủ, định kỳ cho chó, mèo. Đây là lá chắn đầu tiên và quan trọng nhất. Bên cạnh đó, không thả rông vật nuôi; khi đưa ra nơi công cộng cần xích, rọ mõm theo quy định. Môi trường nuôi cũng cần được vệ sinh sạch sẽ, hạn chế nguy cơ phát sinh mầm bệnh.

Quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của người nuôi. Yêu thương vật nuôi không chỉ là chăm sóc, cho ăn, mà còn là quản lý chúng một cách có trách nhiệm, để không gây nguy hiểm cho người khác và cho chính gia đình mình.

Một con chó có thể là bạn, là niềm vui nhưng nếu thiếu kiểm soát, nó cũng có thể trở thành mối đe dọa. Bởi vậy, cẩn thận với vật nuôi, chủ động phòng ngừa không bao giờ là thừa.