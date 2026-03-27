Can thiệp giảm tử vong mẹ tại các xã vùng sâu, vùng xa

Nam Sơn
27/03/2026 07:05 GMT+7

Dự án 'Không để ai bị bỏ lại phía sau: Các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tử vong mẹ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại VN' có tổng kinh phí 2 triệu USD, do Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại VN thực hiện trong 4 năm (2021 - 2025), với hỗ trợ của Quỹ MSD cho các bà mẹ.

Dự án triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại 60 xã vùng sâu, vùng xa của 6 tỉnh miền núi phía bắc và Tây nguyên: Lai Châu, Bắc Kạn (cũ), Sơn La, Gia Lai, Đắk Nông (cũ), Kon Tum (cũ). Qua đó, nâng cao năng lực cho hơn 200 cán bộ y tế và 650 tình nguyện viên cộng đồng; tổ chức hơn 2.300 hoạt động truyền thông, tiếp cận khoảng 17.000 người dân tại cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ Y tế cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào mục tiêu giảm tử vong mẹ trên toàn quốc

Các can thiệp của dự án đã góp phần thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân. Cụ thể, tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc thai sản thiết yếu tăng từ 11% lên 36%; tỷ lệ sinh tại cơ sở y tế tăng từ 29,9% lên 57,1%. Một số địa phương đạt kết quả nổi bật như: tỉnh Bắc Kạn (cũ) đạt tỷ lệ sinh tại cơ sở y tế 100%; tỉnh Đắk Nông (cũ) đạt tỷ lệ chăm sóc sau sinh 98,3%.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức (ảnh), VN là một trong 6 quốc gia trên thế giới đạt được mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tử vong mẹ (năm 2015). Cụ thể, tỷ số tử vong mẹ đã giảm từ 165/100.000 ca đẻ sống (năm 2.000) xuống còn khoảng 46 ca/100.000 trẻ đẻ sống vào 2023. Tuy nhiên, tỷ lệ này tại các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khu vực miền núi và dân tộc thiểu số, vẫn cao gấp 2 - 3 lần so với mức trung bình quốc gia, có nơi lên tới 100 - 150 ca/100.000 ca đẻ sống.

