Cần Thơ chuyển giao, nâng cấp các trường ĐH, CĐ

Ngày 13.11, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành văn bản về việc chuyển giao cơ sở nhà, đất cho Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Theo đó, UBND TP.Cần Thơ thống nhất chủ trương chuyển giao cơ sở nhà, đất của Trường CĐ Cần Thơ (đường 30 tháng 4, P.Tân An, diện tích khoảng 5,2 ha) cho Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ làm cơ sở đào tạo. Trường CĐ Cần Thơ tới đây sẽ sáp nhập vào Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Cơ sở 1 của Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hiện đã quá tải ẢNH: QUANG MINH NHẬT

PGS-TS Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết trường được thành lập ngày 29.1.2013. Cơ sở 1 của trường tọa lạc đường Nguyễn Văn Cừ, P.Cái Khế, có diện tích 1,2 ha; cơ sở 2 được quy hoạch xây dựng tại P.Long Tuyền, diện tích 17,9 ha.

Đến nay, cơ sở 1 đã quá tải và dự án giải tỏa, đền bù, thu hồi đất giai đoạn 1 (5,7 ha) của cơ sở 2 vẫn chưa thực hiện xong. Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ mong sớm được tiếp nhận nhà, đất của Trường CĐ Cần Thơ nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, thực hành, nghiên cứu khoa học…

Thủ tướng Chính phủ ngày 2.12.2023 đã ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch TP.Cần Thơ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ sẽ trở thành Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ. Trường CĐ nghề Cần Thơ được nâng cấp thành cơ sở dạy nghề chất lượng cao. Trường CĐ nghề Cần Thơ cũng được đầu tư 3 nghề trọng điểm cấp độ ASEAN. Trường CĐ Y tế Cần Thơ tiếp tục được nâng cấp.