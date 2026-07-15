Cần Thơ khai quật vị trí nghi có 2 hố chôn tập thể 12 liệt sĩ

Ngày 15.7, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và đội K90, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đang khẩn trương khai quật vị trí nghi có 2 hố chôn tập thể liệt sĩ ở ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ.

Các chiến sĩ tiến hành khai quật vị trí nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ ở xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Trước đó, theo tin báo của ông Nguyễn Quật Khởi (68 tuổi, người dân địa phương), ở ấp Trường Thọ có 2 hố chôn tập thể 12 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 10 - Sông Hương, hy sinh sau trận đánh Cái Túc vào khoảng tháng 3 - 4.1973. Trong đó, 1 hố chôn 5 liệt sĩ và hố chôn còn lại 7 liệt sĩ, mỗi hố cách nhau khoảng 1 m.

Theo ông Khởi, hố chôn tập thể các liệt sĩ là khu đất công, trước đây gần một nghĩa trang; sau này thành chợ Trường Lộc, ấp Trường Thọ. Ngày xưa ông làm cỏ công ích tại nghĩa trang nên biết thông tin này.

Về quá trình chôn cất, ông Khởi cho biết những người được giao nhiệm vụ năm đó đã sử dụng 2 xuồng ba lá để chở thi thể các liệt sĩ, có che tấm ni lông bên trên. Do địch tuần tra gắt gao, trực thăng liên tục quần lượn và bắn phá nên mọi người không thể vận chuyển các liệt sĩ vào bên trong nghĩa trang để an táng. Vì thế, mọi người đã lợi dụng địa hình rậm rạp bên ngoài hàng rào nghĩa trang chôn cất để tránh bị địch phát hiện. Khi di dời nghĩa trang, địa phương không phát hiện 2 hố chôn tập thể của các liệt sĩ cho đến nay.

Sau quá trình đối chiếu các nhân chứng, người dân địa phương và các tài liệu liên quan, lực lượng chuyên môn đã tiến hành khai quật để làm sáng tỏ những thông tin được lưu giữ trong hơn nửa thế kỷ qua.

Theo tin báo người dân, 2 hố chôn tập thể có 12 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh Cái Túc năm 1973 ẢNH: THANH DUY

Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng đội K90, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, cho biết vị trí người dân trình báo có đường giao thông, nhà dân san sát. Vì vậy, phương pháp tìm kiếm được tính toán kỹ lưỡng, sử dụng nhiều máy đục, máy khoan... Năm xưa, khu vực này có chiến tranh nên khai quật tới đoạn nào thì phải rà phá bom, mìn tới đó. Tuy nhiên, dù khó khăn tới đâu thì anh em chiến sĩ đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, cho biết nếu phát hiện hố chôn liệt sĩ tập thể như người dân trình báo thì đơn vị sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo 515 thành phố và Quân khu 9, để báo cáo với Ban Chỉ đạo 515 quốc gia. Khi được phép, đơn vị sẽ tiến hành quy tập hài cốt để đưa các anh về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ cải táng.