Cần Thơ mở rộng 7km đường được cử tri đặc biệt quan tâm

Ngày 22.9, TP.Cần Thơ tổ chức khởi công dự án (DA) nâng cấp, mở rộng QL91 (đoạn Km0-Km7), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Dự án (DA) có tổng chiều dài tuyến 7.043m. Điểm đầu Km0+000 tại nút giao đường Cách mạng Tháng 8 - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi (thuộc P.Ninh Kiều và P.Cái Khế). Điểm cuối tại cột Km7 QL 91, kết nối đoạn Km7 - Km14 đang khai thác (thuộc P.Thới An Đông).

TP.Cần Thơ khởi công DA nâng cấp, mở rộng QL 91 (đoạn km0-km7) ẢNH: CTV

Về quy mô, DA có mặt cắt ngang đường rộng 37m, gồm phần xe chạy 23m (6 làn xe), dải phân cách giữa 4m, vỉa hè mỗi bên 5m. Đây là công trình giao thông đường bộ cấp I (tốc độ thiết kế 60km/giờ). Mức đầu tư DA 7.238 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách T.Ư và địa phương. Dự kiến, đến giữa tháng 12.2027 công trình hoàn thành.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết DA nâng cấp, mở rộng QL 91 (đoạn Km0-Km7) nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và người dân. Bởi, đây là tuyến giao thông huyết mạch, cửa ngõ chiến lược của thành phố.

Bên cạnh DA nâng cấp, mở rộng QL91, cùng ngày, TP.Cần Thơ còn khởi công thêm 7 công trình và khánh thành 10 công trình. Đó là những trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa, nhà ở xã hội... nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị Cần Thơ.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp tới.



