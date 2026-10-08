Ngày 8.10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định về việc sáp nhập liên quan đến 5 trường cao đẳng (CĐ) ở TP.Cần Thơ, gồm: Trường CĐ cộng đồng Hậu Giang, Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ, Trường CĐ cộng đồng Sóc Trăng, Trường CĐ nghề Sóc Trăng và Trường CĐ nghề Cần Thơ.

Theo quyết định của Bộ GD-ĐT, TP.Cần Thơ tiếp tục sáp nhập 5 trường cao đẳng

ẢNH: THANH DUY

Theo quyết định, Trường CĐ nghề Sóc Trăng sáp nhập vào Trường CĐ nghề Cần Thơ; Trường CĐ cộng đồng Hậu Giang và Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ sáp nhập vào Trường CĐ cộng đồng Sóc Trăng.

Hai trường sau sáp nhập (Trường CĐ nghề Cần Thơ và Trường CĐ cộng đồng Sóc Trăng) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND TP.Cần Thơ, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng.

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của các trường thuộc diện sáp nhập theo đúng quy định.

Quá trình tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan. Không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Quyết định cũng nêu rõ, UBND TP.Cần Thơ chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và các đề xuất, kiến nghị về việc đề nghị sáp nhập các trường CĐ nói trên.

Trước đó, ngày 1.10, Bộ GG-ĐT đã có quyết định sáp nhập Trường CĐ Cần Thơ vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.