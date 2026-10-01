Ngày 1.10, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định sáp nhập Trường CĐ Cần Thơ (P.Tân An) vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (P.Cái Khế). Trường sau sáp nhập là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc UBND TP.Cần Thơ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trường CĐ Cần Thơ sáp nhập vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Với quyết định trên, Bộ GD-ĐT yêu cầu UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường CĐ Cần Thơ vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Lưu ý, quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường và không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan. Không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Trước đó, trong văn bản trình Bộ GD-ĐT, UBND TP.Cần Thơ cho rằng Trường CĐ Cần Thơ sáp nhập vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là phù hợp với chủ trương tinh gọn hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT. Và trong bối cảnh Cần Thơ đang định hướng phát triển mạng lưới giáo dục hiện đại gắn với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL, việc sáp nhập hai trường là giải pháp phù hợp, nhằm hình thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô đủ lớn, có cơ cấu ngành nghề hợp lý, thuận lợi tập trung đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ sau sáp nhập sẽ có trụ sở chính tại P.Cái Khế và một trụ sở tại P.Tân An. Trường đào tạo cao đẳng thời gian 3 năm; trung cấp thời gian 2 năm và sơ cấp với thời gian dưới 3 tháng. Từ năm 2027 - 2030, trường có quy mô tuyển sinh duy trì ở mức 4.915 sinh viên mỗi năm.