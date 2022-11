Căn tin trường học ở TP.HCM bán gì trước nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm?

Tăng cường kiểm tra, giám sát căn tin, bếp ăn

Ngày 25.11, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo, giao Phòng Chính trị tư tưởng của Sở tăng cường tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn, an ninh trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác tư vấn học đường tại các trường học.

Đầu tháng 11, Sở GD-ĐT đã phối hợp cùng Ban an toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM thành lập 2 đoàn kiểm tra việc tổ chức bữa ăn và các công tác an toàn cho học sinh ở 2 quận, huyện. Trong những ngày tới, Sở GD-ĐT sẽ cùng cơ quan quản lý chuyên môn về an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát để các trường quan tâm, tổ chức tốt hơn nữa. (Bích Thanh)