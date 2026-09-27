Cẩn trọng khi nhà có chó nuôi con

Tiếp nhận điều trị bệnh nhân, bác sĩ - Th.S Lê Trung Thành, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết: Lực cắn và giằng xé của vật nuôi khiến cẳng tay trái của bệnh nhân bị lóc da rộng, toàn bộ da và lớp mỡ dưới da bị bóc khỏi tổ chức bên dưới, để lộ lớp cân cơ. Vùng lóc da kéo dài 20 - 25 cm, từ khuỷu xuống gần cổ tay, rộng nhất khoảng 10 cm. Bệnh nhân được sơ cứu, làm sạch, cắt lọc tổ chức tổn thương. Sau khoảng một tuần, khi tình trạng sưng viêm giảm, các bác sĩ tiếp tục làm sạch và khâu thưa để thu nhỏ dần diện tích vết thương. Người bệnh đồng thời được tiêm dự phòng bệnh dại.

Tổn thương sâu và phức tạp của một bệnh nhân bị chó nhà tấn công ẢNH: THANH ĐẶNG

Trường hợp khác là bệnh nhân 73 tuổi, ở Hà Nội, được chuyển đến bệnh viện do bị chó nuôi tấn công trong lúc bà dọn dẹp nhà, ngay gần nơi có chó con. Gia đình bệnh nhân nuôi 2 con chó khá to (khoảng 20 kg/con), trong đó một con là chó mẹ đã tấn công bà. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị nhiều vết thương vùng cánh tay, cẳng tay, bàn tay trái; các vết thương lớn ở vùng mông phải và gối phải. Vết cắn ở cẳng tay gây tổn thương sâu, gãy hở xương quay.

"Đây là trường hợp nặng. Người bệnh không chỉ có nhiều vết thương phần mềm mà tổn thương còn sâu đến mức gây gãy xương hở, cần đánh giá như một chấn thương thực sự, từ tình trạng mất máu, nguy cơ sốc đến tổn thương mạch máu, xương và phần mềm", bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Giang An, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho biết. Người bệnh được xử trí tiêm dự phòng bệnh dại, điều trị kháng sinh, chăm sóc các vết thương nhiễm bẩn.

Thận trọng khi tiếp xúc chó mẹ đang nuôi con Bên cạnh nguy cơ bệnh dại, chó cắn còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng và nhiễm trùng. Chó nuôi cần được quản lý và tiêm phòng dại đầy đủ. Đặc biệt, cần thận trọng khi tiếp cận chó mẹ đang nuôi con. Gia đình có người cao tuổi, người liệt hoặc hạn chế khả năng vận động cần kiểm soát việc tiếp xúc với vật nuôi, bởi những người này có thể khó tự bảo vệ khi bị tấn công, theo khuyến cáo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Các bác sĩ lưu ý: Răng chó cùng lực cắn, nghiền và giằng có thể gây tổn thương rộng hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Một vết cắn có thể đi kèm dập nát phần mềm, tổn thương gân, mạch máu, thần kinh. Trường hợp nặng có thể gây lóc da diện rộng hoặc gãy xương. Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm trùng cũng cần đặc biệt chú ý.

Thực tế các ca bệnh đã tiếp nhận cho thấy vết chó cắn không nên được xem đơn thuần là một tổn thương ngoài da. Nếu vết cắn rộng hoặc sâu, chảy máu nhiều, có lóc da, biến dạng chi, đau nhiều, hạn chế hoặc mất vận động, tê bì, đầu chi nhợt hoặc lạnh, người bệnh cần được khẩn trương đưa đến cơ sở y tế để đánh giá sớm vì có thể kèm tổn thương mạch máu, thần kinh, gân hoặc xương.

Vết thương do chó cắn cần được rửa kỹ dưới vòi nước sạch với xà phòng, không tự đắp lá, bôi thuốc hoặc sử dụng các chất không rõ nguồn gốc. Sau đó, nạn nhân cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá tổn thương, dự phòng uốn ván và bệnh dại theo chỉ định.

Bác sĩ Vũ Giang An lưu ý thêm: Những vết cắn sâu và phức tạp cần được làm sạch, đánh giá mức độ tổn thương và xử trí phù hợp vì không phải mọi vết chó cắn đều cần khâu kín ngay. Với vết thương nhiễm bẩn, dập nát hoặc nguy cơ nhiễm trùng cao, bác sĩ có thể lựa chọn để hở, khâu thưa hoặc trì hoãn đóng vết thương tùy từng trường hợp.