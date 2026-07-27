Cẩn trọng với đồ chơi có nam châm cho trẻ nhỏ

Một bé trai 5 tuổi (ở Hà Tĩnh) đã được các bác sĩ (BS) Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư (Hà Nội) phẫu thuật thành công sau khi phát hiện nhiều dị vật nam châm trong ổ bụng gây thủng ruột.

Trước đó, trẻ bị tiểu buốt, gia đình đưa đi khám tại BV địa phương, có kết quả chẩn đoán viêm bàng quang, dùng thuốc theo đơn của BS nhưng triệu chứng không cải thiện. Khi tái khám, chụp X-quang phát hiện dị vật trong ổ bụng, trẻ được chuyển đến BV Nhi T.Ư.

Hình ảnh dị vật qua chụp X-quang và khi được phẫu thuật lấy ra ẢNH: BV NHI T.Ư

Tại BV Nhi T.Ư, các BS nhận thấy bệnh nhi (BN) có dị vật trong đường tiêu hóa. Thông thường, dị vật trong đường tiêu hóa sẽ được nhu động ruột đẩy dần ra ngoài. Nhưng trường hợp này, dị vật không di chuyển. Từ thông tin gia đình cung cấp về loại đồ chơi có các viên nam châm nhỏ mà trẻ vẫn chơi tại nhà, các BS chẩn đoán trẻ đã nuốt phải nhiều viên nam châm trong nhiều thời điểm và chỉ định phẫu thuật lấy dị vật.

Trong cuộc mổ, các BS phát hiện nhiều viên nam châm nhỏ dính vào nhau thành một chuỗi, gây thủng ruột. Các BS đã lấy dị vật, khâu lỗ thủng và đặt dẫn lưu. Sau 4 ngày, BN bình phục, sinh hoạt bình thường.

Th.S-BS Vũ Thanh Tú, Trung tâm Ngoại tổng hợp, BV Nhi T.Ư, cho biết nhiều BN nhập viện do nuốt phải các dị vật như cúc áo, đồng xu, tăm hoặc các chi tiết nhỏ của đồ chơi.

BS Tú đặc biệt lưu ý: Nam châm là vật liệu có từ tính mạnh. Khi trẻ nuốt từ 2 viên trở lên ở các thời điểm khác nhau, chúng có thể nằm ở các đoạn ruột khác nhau nhưng vẫn hút dính vào nhau qua thành ruột. Lực hút này tạo áp lực kéo dài lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, dẫn đến hoại tử và thủng ruột. Nếu không được phát hiện kịp thời, có thể dẫn đến viêm phúc mạc, tắc ruột, sốc nhiễm trùng và đe dọa tính mạng.

Trường hợp khác là BN 14 tuổi (ở Hà Nội) nhập viện sau thời gian dài bị ho dai dẳng, triệu chứng ho tăng nặng, có kết quả chụp chẩn đoán phát hiện xác định dị vật là hạt hồng xiêm ở phế quản phải. Tại BV Nhi T.Ư, các BS nội soi ống cứng kết hợp laser để cắt bỏ các tổ chức viêm, mô hạt bao quanh dị vật, giải phóng và gắp thành công hạt hồng xiêm kích thước khoảng 1×3 cm. Gia đình BN cho hay, 13 tháng trước khi được điều trị, tại nhà, trẻ bị hóc hạt hồng xiêm, ho sặc sụa, tức ngực, nhưng sau đó cơn ho tự hết nên gia đình không đưa trẻ đi khám. Suốt 13 tháng sau đó, trẻ ho khan kéo dài, không sốt, gia đình nhiều lần tự mua thuốc điều trị cho con nhưng không cải thiện.