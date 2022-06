Cần tước vĩnh viễn bằng lái tài xế chạy ẩu còn đòi hành hung người khác

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ ngày 12.6, C.Q.K điều khiển xe BS 72B-023.70 của hãng xe khách Hoa Mai lưu thông trên đường Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu để đón khách.

Khi tuyến đường này đang kẹt xe, tài xế K. đã lấn làn đường có vạch vàng đôi, nét liền song song (phương tiện không được lấn làn, không được đè lên vạch - PV) để chạy về phía trước. Lúc này, gặp một ô tô 16 chỗ đang lưu thông theo chiều ngược lại với xe Hoa Mai, tài xế K. chặn đầu xe 16 chỗ, sau đó có thái độ chửi bới, đòi hành hung lái xe này.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được tài xế 16 chỗ ghi hình lại và đăng lên các trang mạng xã hội. Hàng ngàn người đã xem clip và bày tỏ bức xúc đối với tài xế xe Hoa Mai chạy ẩu còn có hành vi thiếu văn hóa.

Chiều 13.6, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã mời tài xế điều khiển xe BS 72B-023.70 lên làm việc. Theo đó, Đội CSGT-TT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe Hoa Mai là C.Q.K (31 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) 2 lỗi: vượt xe trong trường hợp cấm vượt và đỗ xe gây ùn tắc giao thông.

“Đối với 2 lỗi này, tài xế sẽ bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng”, thiếu tá Nguyễn Ngọc Hưng, cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP.Vũng Tàu, người lập biên bản vi phạm, cho biết, đồng thời thông tin thêm: “Tài xế đã nhận thấy sai phạm của mình, có nói đã gọi điện thoại xin lỗi người lái xe mà anh ta đã có thái độ không đúng đắn, đòi hành hung. Lái xe Hoa Mai cũng xin lỗi đến cộng đồng mạng”.

Phạt quá nhẹ !

Theo dõi vụ việc, nhiều bạn đọc (BĐ) cho rằng việc tài xế xe Hoa Mai chỉ bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng là quá nhẹ. BĐ Công Thành Trần bức xúc: “Vượt bất chấp làn đường, dừng bất cứ chỗ nào khi thấy có người đón xe. Khi bị người khác nhắc nhở thì giở thói côn đồ. Trường hợp này cần được CSGT “uốn nắn” kỹ hơn nữa!”. BĐ Hiep Nguyen nhận định: “Một lần nữa cho thấy hình phạt quá nhẹ của luật Giao thông VN và hành động côn đồ, nguy hiểm của một số tài xế. Lý do này đã cho thấy tình trạng lái ẩu, vượt làn và gây tai nạn thương đau cho biết bao gia đình xảy ra trong thành phố, ngoài quốc lộ từ Bắc vào Nam”.





Đi Vũng Tàu sợ nhất là mấy xe này. Chạy thì kinh hoàng, vua ẩu, đã vậy còn rất ta đây... Kính đề nghị CSGT TP.HCM lưu ý mấy nhà xe này xíu cho dân nhờ. Minh Những trường hợp này nên tước bằng lái vĩnh viễn thì đúng hơn... Không cho những người như tài xế này chở khách nữa. tranvanbaodatdo

Trong khi đó, BĐ Xuanthoi cho rằng: “Nên thu bằng 24 tháng mới đúng và sau đó cho học lại môn đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì tài xế này đã sai lại còn đe dọa người khác, tài xế mà hành xử như xã hội đen!”. BĐ Sanu nhận xét: “Mình đã xem clip này rồi, hành động của tài xế nhà xe Hoa Mai là không thể chấp nhận được. Phạt như vậy nhẹ quá!”. BĐ Dân Nghèo thì bức xúc: “Phạt quá nhẹ, không đủ tính răn đe. Trường hợp này phải cấm vĩnh viễn ôm vô lăng”.

Xem xét cả trách nhiệm nhà xe

“Tôi có mấy lần đi Vũng Tàu bằng xe của nhà xe trên, thấy chạy nhanh cũng hơi lo. Nhưng có một lần nói thật là tôi rất sợ vì tài xế phóng như bay, vượt hết các xe khác, liên tục lấn trái, lấn phải để vượt… Tôi chỉ biết nhắm mắt và cầu nguyện cho chuyến đi an toàn, may mắn. Sau lần đó, tôi không dám đi xe này nữa. Mấy anh tài xế ơi, loại xe khách VIP này chở cũng 10 người, là 10 sinh mạng đó, đừng đùa giỡn với tử thần, đừng coi thường sinh mạng hành khách. An toàn là trên hết, mong các anh chạy chầm chậm một chút!”, BĐ Van Hung bày tỏ.

Một số BĐ khác cho rằng, ngoài việc phạt thật nặng những tài xế như trên, cần xem xét trách nhiệm của nhà xe. BĐ Trung Quang viết: “Nói thẳng, tài xế các hãng thương hiệu chạy ẩu, thái độ côn đồ, văn hóa giao thông kém có phần do chủ hãng xe dung túng, thiếu giáo dục tài xế và CSGT thì xử phạt còn nhẹ”.

Còn BĐ Tran Nguyen Ha cho rằng: “Xe chạy cực ẩu, phóng nhanh, lấn tuyến, leo lên cả vỉa hè người đi bộ để chạy là bình thường… Nếu cấm tài xế 2 tháng thì nên có thêm hình thức chế tài với nhà xe để họ có biện pháp chấn chỉnh tài xế của hãng”.