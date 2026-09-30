Cảng quốc tế Mỹ Thủy thành hình với 2 bến cảng, đón những chuyến hàng đầu tiên

Ngày 30.9, ông Nguyễn Công Huế, Trưởng phòng Khai thác Cảng quốc tế Mỹ Thủy, cho PV Thanh Niên hay cảng được đưa vào khai thác từ tháng 7 theo quyết định của Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam. Hiện bến số 1 và số 2 đang hoạt động với tổng chiều dài khai thác 568 m.

Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy đã thành hình ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Những chuyến tàu đầu tiên đã cập cảng, thông thương hàng hóa ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Từ khi khai thác đến nay, cảng đã tiếp nhận 41 phương tiện vào làm hàng với tổng sản lượng hơn 150.833 tấn. Trong đó, lượng hàng quốc tế qua cảng đạt 50.800 tấn.

Cũng theo ông Huế, hiện cảng có thể tiếp nhận tàu đến 30.000 DWT.

Trong giai đoạn tới, đơn vị khai thác dự kiến tiếp nhận tàu có trọng tải đến 70.000 DWT. Đồng thời, bến số 3 và 4 cũng đang được xây dựng, hướng tới nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 100.000 tấn vào quý 2/2027.

Một con tàu nước ngoài vào nhận hàng ở bến cảng quốc tế Mỹ Thủy sáng 29.9 ẢNH: BÁ CƯỜNG

[Flycam] Cảng quốc tế Mỹ Thủy đón hơn 150.000 tấn hàng sau 2 tháng vận hành

Hệ thống máy móc phụ trợ việc vận chuyển hàng lên tàu cũng đã được đầu tư, vận hành ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Cảng đang đầu tư thêm thiết bị phục vụ khai thác, trong đó có 2 cẩu bờ và các thiết bị chuyên dụng phục vụ làm hàng container, hàng rời. Đây được xem là bước chuẩn bị để cảng từng bước nâng công suất, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng", ông Huế nói.

Các nhân viên điều độ tại bến cảng quốc tế Mỹ Thủy tác nghiệp tại hiện trường ẢNH: BÁ CƯỜNG

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy do Công ty cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) làm chủ đầu tư, có tổng vốn 15.000 tỉ đồng, diện tích 685 ha, gồm 10 bến cảng.

Dự án được thiết kế để tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn, về lâu dài sẽ nghiên cứu khả năng tiếp nhận tàu đến 350.000 tấn khi điều kiện phù hợp.

Lối vào khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy ẢNH: BÁ CƯỜNG

Văn phòng làm việc của cán bộ, nhân viên đang xây dựng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Với vị trí gần cửa ngõ ra biển của Hành lang kinh tế Đông - Tây và Tiểu vùng sông Mê Kông, dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực cho kinh tế biển, nâng năng lực kết nối hàng hóa và logistics của Quảng Trị với khu vực và quốc tế.

Các hạng mục thuộc Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy đang được tiếp tục thi công ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Việc xây dựng các bến cảng khác được thực hiện song song với vận hành bến cảng số 1 và số 2 ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hiện khoảng 145 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, liên quan đến tái định cư hàng trăm hộ dân, di dời hạ tầng và lăng mộ. Một số hoạt động nạo vét, bơm hút cát cũng làm phát sinh những lo ngại về môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ngày 26.9, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cùng ông Bùi Hoàng Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị kiểm tra dự án khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy ngày 26.9 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là hạng mục đê quai. Chính quyền địa phương cần phối hợp nhà đầu tư tổ chức đối thoại, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

Việc 2 bến cảng đầu tiên đi vào khai thác mang lại nhiều kỳ vọng với Mỹ Thủy ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh việc xây dựng khu tái định cư là nhiệm vụ mấu chốt, phải được triển khai đồng bộ với công tác giải phóng mặt bằng.

Tỉnh yêu cầu bổ sung 5 cán bộ chuyên môn hỗ trợ xã Mỹ Thủy, đồng thời tăng cường ít nhất 3 nhân sự cho mỗi đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng liên quan. Số nhân sự này phải bắt đầu làm việc từ ngày 1.10.

Công tác giải phóng mặt bằng phải bám sát 2 mốc 30.10 và 31.12, trong đó ưu tiên khu vực phục vụ thi công đê quai. UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra tiến độ hằng tuần trên cơ sở kiểm đếm công việc hằng ngày.

Việc 2 bến cảng đầu tiên đi vào khai thác đánh dấu bước chuyển quan trọng của dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy.

Trong thời gian tới, việc vừa duy trì hoạt động khai thác, vừa tháo gỡ các điểm nghẽn về mặt bằng, hạ tầng và môi trường sẽ là yếu tố quyết định tiến độ hoàn thiện các bến cảng còn lại. Qua đó, từng bước phát huy vai trò của cảng Mỹ Thủy trong kết nối hàng hóa và logistics của Quảng Trị với khu vực và quốc tế.