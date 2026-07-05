TP.HCM động thổ cảng quốc tế QTM gần 6.900 tỉ đồng tại Phú Mỹ

Ngày 5.7, Công ty CP Cảng quốc tế QTM đã tổ chức lễ động thổ xây dựng cảng quốc tế QTM tại phường Phú Mỹ, TP.HCM, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án cảng biển và logistics quy mô lớn.

Lễ động thổ dự án ẢNH: CTV

Tham dự lễ có ông Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Được phát triển tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, một trong những cụm cảng nước sâu chiến lược của Việt Nam, cảng quốc tế QTM được định hướng không chỉ là một cảng biển tổng hợp mà còn là trung tâm logistics tích hợp, kết nối đồng bộ giữa khai thác cảng, kho bãi, kho lạnh, vận tải, phân phối, dịch vụ giá trị gia tăng và các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp.

Theo chủ đầu tư, dự án hướng đến mục tiêu cung cấp giải pháp logistics toàn diện, tối ưu hóa dòng hàng hóa, dòng phương tiện, dòng dữ liệu và dòng tài chính trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một trong những định hướng nổi bật của cảng quốc tế QTM là phát triển thành trung tâm dịch vụ hàng rời hiện đại, phục vụ các ngành kinh tế nền tảng như công nghiệp chế biến, sản xuất và nông nghiệp.

Cảng sẽ đáp ứng nhu cầu bốc dỡ, lưu trữ và trung chuyển nhiều nhóm hàng như nông sản, ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thép, vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất, hàng dự án và các loại hàng tổng hợp khác.

Bên cạnh đó, QTM cũng đầu tư phát triển dịch vụ container nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng quốc tế QTM, cho biết lễ động thổ không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một dự án đầu tư, mà còn là sự khởi đầu cho tầm nhìn dài hạn về xây dựng hệ sinh thái logistics tích hợp hiện đại.

Công ty không chỉ xây dựng một cảng biển, mà đang kiến tạo năng lực kết nối cho dòng chảy thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết chiến lược phát triển dịch vụ logistics đến năm 2030 đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics quan trọng của khu vực và thế giới.

Dự án cảng quốc tế QTM nằm tại vị trí chiến lược, khi hoàn thành không chỉ góp phần nâng cao năng lực thông quan hàng hóa mà còn tạo thêm động lực phát triển cho hệ thống logistics khu vực phía nam, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP.HCM trong thời gian tới.

Phó thủ tướng Thường trực đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư và đóng góp vào phát triển kinh tế biển, logistics quốc gia.